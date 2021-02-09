Украинские военные минируют территории Донбасса из-за дезертирства в рядах ВСУ

Луганск, 9 февраля. Военнослужащие ВСУ продолжают минирование территорий Донбасса, не обозначая этого на картах и схемах, сообщили в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Как рассказал офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, украинские военные заминировали окраины поселка Луганское — об этом Народной милиции сообщили местные жители. Речь идет о противопехотных минах МОН-90, запрещенных Оттавской конвенцией.

«Одной из причин, по которым противник активизировал минирование местности, является увеличение фактов дезертирства военнослужащими ВСУ со своих позиций и попыток перехода на сторону республик, — указал Филипоненко.

При этом украинские военные не обозначают районы установки мин знаками об опасности и не составляют подробных схем минных полей.

Бойцы ВСУ регулярно подрываются на собственных минных заграждениях. Федеральное агентство новостей сообщало, что в январе двое украинских силовиков получили ранения при взрыве противопехотной мины ОЗМ-3 недалеко от города Попасная.