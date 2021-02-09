Провал митингов привел ФБК к организации флешмобов



Менеджер штабов Алексея Навального Леонид Волков в эфире «Открытых медиа» отказался от слов о прекращении проведения митингов «до весны». Он отметил, что его заявление на канале «Навальный Live» оказалось неудачным, оно было озвучено в сложный для несистемной оппозиции период.



Причину столь резкой смены позиции в отношении митингов Волков не озвучил. Однако ранее в СМИ появилась информация о том, что слив протестов шокировал находящегося за решеткой Алексея Навального. В связи с этим команда ФБК (иностранный агент) могла отказаться от прежней риторики и попытаться вынудить людей проявить протестную активность снова.

Так, в Telegram Волков сообщил, что 14 февраля штаб Навального готовит новые акции в России. В частности, ровно в 20:00 людям предлагается выйти во двор с включенными на мобильных устройствах фонариками и несколько минут простоять с поднятой вверх рукой.

«Вы поднимете свои телефоны-фонарики — а кто-то, может, принесет и свечи — и сделаете из них, скажем, сердечко (все-таки, 14 февраля!). Сфоткаете сверху, из одной из квартир, и выложите его в Instagram. Пусть ленты соцсетей заполнятся тысячами таких горящих сердец из десятков российских городов. Может быть, именно в вашем дворе, в одном из домов, живет один из тех, кто сейчас под домашним арестом? Но даже из-под домашнего ареста можно выглянуть из окна и увидеть яркое сердечко», — пишет соратник Навального.

Акция, анонсированная Волковым, выглядит как флешмоб. Никакого политического контекста в этой идее нет, однако менеджер штабов Навального ожидает, что она «изменит все». Редакция ФАН обратилась к политологу и публицисту Армену Гаспаряну с просьбой прокомментировать ситуацию.





Эксперт напомнил, что команда ФБК слила старые протесты, а новые, в связи с дезорганизацией внутри фонда, провести уже не получится. Поэтому соратникам Навального остается придумывать сомнительные мероприятия, похожие на обычный флешмоб.

«У них ничего не получилось организовать. Последний креатив — это светить фонариками в День святого Валентина. Я могу это воспринимать только как демонстративное издевательство над Навальным. Пока он сидит в «Матросской тишине», мы тут будем фонариками светить», — добавил Гаспарян, отметив, что ФБК никогда не был политической организацией.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не намерен «играть с участниками» акций Навального в «кошки-мышки». Нарушители порядка понесут наказание в соответствии с законом.