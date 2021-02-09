На снимках со спутника обнаружили «монстра» в России

Нью-Йорк, 9 февраля. Пользователи сервиса Google Maps взбудоражены скриншотами одного из пользователей. То, что на снимках обнаружили любители картографических исследований, привело интернет-пользователей в недоумение. На изображениях угадываются черты огромного Левиафана (морское чудовище, упоминаемое в Ветхом Завете. — Прим. ФАН), расположившегося на краю одного из озер в Чукотском автономном округе, самого восточного федерального субъекта России. Об этом сообщает Daily Star.

Главной площадкой обсуждения сенсационных материалов стал форум Reddit Google Maps Oddities. Он объединяет любителей картографических детективов со всего мира, которые не упускают возможности разгадать необъяснимые тайны, скрытые на виду во всемирно популярном сервисе.

Загадочные снимки недавно на радость публике выложил пользователь Dexterum-Malum. Он-то и нарек непонятный фрагмент изображений Левиафаном и «собственным озерным чудищем России». Изогнутая буквой S будто лежит под водой, а ее хвост тянется к берегу. Находится «монстр» в крайне изолированной части мира. Ближайшим обитаемым местом можно назвать разве что село Инчоун с населением чуть менее 400 человек.

Впрочем, далеко не всех охватил азарт охоты на чудовище. Отдельные пользователи настаивают на том, что на скриншотах изображено не что иное, как затопленная песчаная отмель. Кроме того, сам «монстр» особо никуда не спешит — его положение не меняется при обновлении снимков местности.

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