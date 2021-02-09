Сектовед и психолог объяснили возросший интерес Кати Лель к конспирологии и НЛО

Весь последний год известная российская певица Катя Лель активно ведет свой YouTube-канал, выкладывая интервью с различными экспертами на тему осознанных сновидений, НЛО, медитации и заговора мировых элит. В частности, один из приглашенных спикеров Саша Стоун (Sacha Stone) является основателем New Earth Project — проекта «Новая Земля».

ФАН пообщался с экспертом по сектам и психологом, чтобы разобраться, что представляет собой данное движение, а также поискал ответ на вопрос, почему тема мировых заговоров и внеземных цивилизаций продолжает будоражить умы людей.

Типичная ньюэйджевская секта

На официальной странице проекта New Earth Project в Facebook представлена следующая характеристика сообщества:

«Движение всемирного суверенитета, запускающее планетарную сеть общества нового сознания. Общин, где больше не будет большого правительства, военной экономики и добровольного рабства».

Президент Российской ассоциации центров изучения религий и сект (РАЦИРС), профессор ПСТГУ Александр Дворкин сообщил ФАН, что никогда не слышал о данном движении, однако отметил, что, судя по сайту, New Earth Project представляет собой одно из многочисленных движений New Age («Новая эра»).

«Судя по всему, это очередная организация, которая ждет рождение новой эры, эры Водолея и, соответственно, новых людей, — сообщил собеседник ФАН. — Заодно, как и положено им, запугивает конспирологией, каким-то всемирным заговором. Так они привлекают людей и дальше предлагают программу по преображению человечества. Иными словами, они продвигают членство в своей организации, без которой невозможно-де выжить и преобразоваться. Поэтому могу сказать, что это типичная ньюэйджевская секта».

Сектовед отметил, что совместные интервью Кати Лель и лидера движения «Новая земля» хорошо вписываются в тактику сект, так как религиозные движения часто пытаются найти поддержку людей через знаменитостей.

Заведующий лабораторией социальной и экономической психологии Института психологии РАН Тимофей Нестик объяснил, почему люди обращаются к многочисленным теориям заговора. По его словам, к конспирологическим объяснениям происходящего наиболее склонны люди, считающие, что они не могут влиять на текущую ситуацию. Они переживают беспомощность в наиболее важных для них вопросах.

Кроме того, по мнению психолога, интерес к конспирологии связан с низким уровнем доверия людей друг к другу и с представлением об обществе как о высококонкурентном, в котором события легче всего объяснить противоборством неких сил.

«Прежде всего, конспирология — это способ совладания с переживаниями неконтролируемой угрозы и разрушения сложившейся картины мира, — подчеркнул собеседник ФАН. — Когда нам что-то кажется совершенно бессмысленным и несправедливым, мы пытаемся воссоздать картину справедливого мира за счет такого рода теорий. Данная характеристика очень тесно связана с конспирологическими убеждениями, это неоднократно подтверждено в наших и зарубежных исследованиях».

Интерес Кати Лель к теориям заговора — часть ее образа

Кроме того, психолог обратил внимание, что люди, обращающиеся к конспирологии, определенным образом пытаются поднять себе самооценку.

«Они могут этого не осознавать, но, веря в конспирологические теории, они находят некоего сильного врага, — пояснил психолог. — Если людям противостоит какое-то мировое правительство, то им легче и себя считать сильными или, напротив, легче признать свое бессилие по отношению к такому мощному врагу».

Тимофей Нестик пояснил, что поиск врагов в данном случае восстанавливает картину мира, и в творящемся хаосе возникает некий космос — с четкой иерархией, с четким представлением о силах добра и зла.

«Эта вера повышает нашу самооценку и в некотором смысле защищает нас от отчаяния, депрессии и психологической травматизации», — сказал Нестик.

По словам психолога, любой крупный кризис, который переживается людьми как трудно контролируемая угроза, сопровождается всплеском конспирологических теорий. Пандемия COVID-19 не стала исключением из правил.

«Когда мы переживаем действительно серьезные угрозы, с одной стороны, нам хочется найти защиту, и возрастает поддержка традиционных ценностей. А с другой стороны, мы становимся гораздо более радикальны в своих оценках, — отметил эксперт. — Например, даже социологические опросы лета и осени 2020 года показали, что количество людей, которые сомневаются в базовых вопросах, например есть ли Бог, что морально, а что аморально, снижается».

То есть люди более уверенно выбирают тот или иной вариант ответа, добавил Тимофей Нестик. По его словам, это характерно для переживания трудноконтролируемой угрозы в силу того, что потребность в простых объяснениях — это одна из защитных реакций.

«Соответственно, один из этих защитных механизмов — это как раз конспирология», — пояснил собеседник ФАН.

В свою очередь, музыкальный критик Сергей Соседов выразил мнение, что интерес Кати Лель к теориям заговора и внеземным цивилизациям является частью ее творческого образа.

«Сам я НЛО не видел никогда, я знаю об этом только по рассказам очевидцев из телепрограмм, — сказал ФАН музыкальный эксперт. — Вот Катя Лель рассказывает. Может быть, она видела что-то, но я сам ничего не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Я привык верить людям, но в целом к историям об НЛО отношусь скептически. Катя Лель просто рассказывает об этом, потому что это ее фишка. Одна звезда рассказывает про шоппинг, другая — про НЛО. Это часть их образа».

Напомним, что ранее эксперты назвали секту Сати Казановой опасной для жизни.