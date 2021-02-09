Военный самолет Ан-12 совершил жесткую посадку на Курилах

Южно-Курильск, 9 февраля. На острове Итуруп военный самолет Ан-12 жестко сел из-за бурана. По предварительным данным, воздушное судно зацепилось за бруствер.

Самолет получил серьезные повреждения. При столкновении у Ан-12 вырвало левую стойку шасси. Информации о пострадавших не поступало. Все обстоятельства и причины инцидента устанавливает следствие. Не исключено, что жесткую посадку спровоцировали плохие погодные условия.

Пассажирский самолет Embraer Phenom 100 совершил жесткую посадку в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа, сообщало Федеральное агентство новостей. Три человека в результате инцидента получили травмы.