Киевская журналистка назвала российскую вакцину «Спутник V» лучшей в мире

Киев, 9 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский попал в неудобную ситуацию из-за российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Об этом в блоге написала киевская журналистка, бывший руководитель пресс-службы прокуратуры Киева Алена Яхно.

«Тот неловкий момент, когда ты уже набрался решимости, чтобы закрыть медведчуковские каналы, но все еще не можешь произнести вслух, что украинцы не будут закупать вражескую вакцину не потому что она плохая и неэффективная (на самом деле хорошая и эффективная), а потому что она вражеская», – заявила она.

Украинский лидер усомнился в качестве препарата от коронавируса, который производится в России, хотя вакцина уже получила международное признание и активно закупается разными странами мира.

Яхно считает, что попытка Зеленского понравиться всем провалилась. Несмотря на доказанную эффективность препарата «Спутник V», украинское руководство отказывается от этого варианта решения проблемы с коронавирусом. Делает оно это исключительно по политическим соображениям.

Отношение Киева к российской вакцине прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В ближайшее время будет рассмотрена заявка на регистрацию вакцины «Спутник V» в Евросоюзе, передает НСН.