Группа неизвестных преступников ограбила студентов в ливийской Сабхе

Сабха, 9 февраля. Вооруженное ограбление совершено в центральной части Ливии, пишет издание Al Jamahiria.

Инцидент произошел рано утром в районе Аль-Сакра города Сабха. Преступники на автомобиле Hyundai Verna подъехали к местному университету и напали на студентов африканского происхождения. В результате потасовки один человек пострадал, еще одного под угрозой смерти похитили.

Ограбление попало на камеру видеонаблюдения. Правоохранители установили номер иномарки и объявили ее в розыск. Требования о выкупе пленного пока не поступали.

Издание со ссылкой на источники сообщает, что это не первый случай нападения преступной группировки на жителей Сабхи. Несколько дней назад схожий инцидент произошел в жилом квартале города.

Полицейские распространили информацию об автомобиле и госномере в социальных сетях с просьбой к пользователям предоставить любые сведения о местонахождении указанной машины. По мнению правоохранителей, участие граждан в поиске похитителей поможет в восстановлении мира и стабильности в регионе.

Международная редакция Федерального агентства новостей сообщала, что избранный премьер-министр Абд аль-Хамид Дабиба назвал основные задачи переходного правительства Ливии. По его словам, приоритетным является разрешение проблем в области безопасности и здравоохранения.