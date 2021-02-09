Ирина Слуцкая изъявила желание «забуриться» куда-нибудь на свой день рождения

Знаменитая российская фигуристка Ирина Слуцкая заявила ФАН, что свой день рождения отмечать, конечно же, будет. Но не дома — скорее всего, она куда-нибудь «забурится».

Двукратный призер Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта, которой во вторник исполнилось 42 года, в эксклюзивном интервью рассказала не только о своих мыслях насчет праздника, но также и о том, как будут отбираться в сборную страны участники предстоящего чемпионата мира.

— Ирина, день рождения будете отмечать?

— Конечно. Как же без этого?!

— Соберете друзей, родных, знакомых? Или как-то по-другому?

— Наверняка соберу. Не знаю еще, правда, это же будний день — все работают. Если только в выходные…

— В общем, накроете стол, где будут вкусные угощения?

— Ну да, стандартно (смеется)!

— Ну не скажите! На днях разговаривал с актрисой Татьяной Абрамовой, и она сказала, что за столом лично ей праздновать неинтересно. А вот сходить на выставки, в театр — самое оно!

— Хорошо. Наверное, все же и я куда-нибудь «забурюсь» (смеется)!

— То есть все-таки есть вариант, что будете праздновать не дома?

— Не исключено.

— Давайте теперь поговорим по теме вашего любимого вида спорта. Вы смотрели Кубок Первого канала по фигурному катанию?

— Конечно!

— Какие ваши впечатления?

— Отличные соревнования.

— Что больше всего вам понравилось?

— То, что это воспитывает у ребят командный дух, и все они хорошо понимали, что выступают не только за себя, но и за команду. Это очень важно!

— Выступления девушек оценивали с профессиональной точки зрения?

— Вы знаете, все девушки готовы достаточно хорошо. Многие шли на риск, и этот риск был оправдан. Поэтому девочки показывали самый высокий уровень фигурного катания.

— Так понимаю, что, учитывая высочайшую конкуренцию, определить состав, например, женской части сборной России на грядущий чемпионат мира, если он все же состоится, будет делом архисложным?

— По состоянию на сегодняшний день он состоится в конце марта. До этого, чтоб туда отобраться, будут проведен турнир — финал кубка России. Скорее всего, по его итогам и определится состав сборной. Отбирать, конечно, будут по спортивному принципу — кто лучше и сильнее готов, тот и поедет в Швецию.

— У вас есть какая-то своя любимица среди девушек-одиночниц?

— Наверное, неправильно так будет говорить. В каждом спортсмене и каждой спортсменке есть своя изюминка. Есть обаяние, профессионализм, которые, конечно же, всех привлекают.

Ирина Слуцкая — серебряный призер Олимпийских игр-2002 в Солт-Лейк-Сити и бронзовый главных состязаний четырехлетия 2006 года в Турине. Она дважды побеждала на чемпионатах мира и семь раз на европейских первенствах.

Чемпионат мира-2021 состоится с 22 по 28 марта в Стокгольме. Первенство планеты прошлого года в канадском Монреале было отменено из-за пандемии новой коронавирусной инфекции.