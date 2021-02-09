Муцениеце обсудит со звездными гостьями тему разводов на телеканале «Суббота!»

Москва, 9 февраля. Известная латвийская и российская киноактриса Агата Муцениеце заявила, что ее программа «Честный развод» дает людям немало полезных советов и точных попаданий, и многие могут узнать в историях себя, сообщили ФАН в пресс-службе телеканала «Суббота!».

В ближайшую субботу, 13 февраля, в эфире нового канала будут показаны восемь лучших выпусков популярного шоу модели, которой 1 марта исполнится 32 года.

«Это живой разговор двух людей, прошедших развод, и он строится на правдивых эмоциях, — сказала Муцениеце. — Волнующая многих тема развода нечасто освещается публично. В моем шоу много полезных советов и точных попаданий, и многие могут узнать в историях себя. Ко мне до сих подходят люди и говорят: «Спасибо, ты помогла нам пережить развод!»

13 февраля о своих бывших мужьях и нынешних отношениях расскажут такие известные в нашей стране личности, как Екатерина Варнава, Рита Дакота, Айза Долматова, Елена Ксенофонтова, Юлия Меньшова, Юлия Паршута, Виктория Райдос и Ксения Собчак.

«Честный развод» — откровенный разговор со звездами на тему, о которой многие стесняются говорить вслух. Пройдя через развод сама (с актером Павлом Прилучным), Муцениеце обсуждает болезненную тему со знаменитостями, которые тоже пережили разрыв.

Гостьи рассказывают свои истории, делятся личными переживаниями и собственным примером показывают, что существует жизнь и после развода.

По признанию зрителей, которые пишут письма Агате, шоу, до этого выходившее на YouTube, помогло им закончить травмирующие отношения, пережить разрыв и понять, что после развода жизнь совсем даже не заканчивается.

«Суббота!» — новый развлекательный канал для ярких и активных девушек и их мужчин, который начал свое вещание в первый день февраля вместо телеканала «Супер».

Ранее стало известно, что в тот же день эфире «Субботы!» начался показ культового аргентинского сериала конца 90-х годов прошлого века «Дикий ангел».