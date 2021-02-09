Серебренников перед уходом заработал на «Гоголь-центре» более миллиона рублей



Режиссер Кирилл Серебренников, который последние три года не вылезал из скандалов, связанных с хищениями в особо крупных размерах, предвидел, что Департамент культуры города Москвы вряд ли захочет продлить с ним контракт. Поэтому еще в ноябре прошлого года он продал «Обыкновенную историю» Гончарова «Гоголь-центру» за 1 266 930 рублей.

«Обыкновенная история» была поставлена Кириллом Серебренниковым в «Гоголь-центре» в 2015 году. История дяди и племянника Адуевых перенесена из XIX века в XXI, место действия — не Петербург времен Ивана Гончарова, а современная Москва. Постановка пользовалась успехом как у зрителей, так и у критиков, хотя многие отмечали, что здесь большая заслуга автора романа, российского классика Гончарова, написавшего актуальную во все времена историю.

В ноябре прошлого года Серебренников продал свою историю «Гоголь-центру», заключив с театром три контракта: на 542 970 рублей — права на сценографию, на 541 970 — на инсценировку, на 180 990 рублей — права на дизайн костюмов. Все договоры имеют ограниченный срок действия — до 31 июля 2021 года — и предполагают дальнейшее продление договоров. «Обыкновенная история» — одна из визитных карточек современного «Гоголь-центра», так что Серебренникову светит сотрудничество с театром еще долгое время. Кстати, во время постановки спектакля Кирилл Серебренников продавал театру права на спектакль и на имущество для постановки «Обыкновенной истории» через АНО «Седьмая студия».

Ранее стало известно, что департамент культуры города Москвы не намерен продлевать договор с Кириллом Серебренниковым, согласно которому он являлся художественным руководителем «Гоголь-центра», который создал на базе расформированного Московского драматического театра им. Н. В. Гоголя. Позже Серебренников простился с труппой театра «Гоголь-центр» и поблагодарил ее за уникальный опыт.