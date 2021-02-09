Новый подход: США отказались «защищать» сирийскую нефть

Американцы снимают с себя ответственность за защиту сирийской нефти, заявил официальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби.

«Сотрудники министерства обороны и его субподрядчики не уполномочены протягивать руку помощи частной компании, стремящейся к разработке нефтяных ресурсов в Сирии, а также ее сотрудникам или агентам», — сказал Кирби.

При этом, по его словам, единственная обязанность Пентагона на территории Сирийской Арабской Республики (САР) — борьба с «Исламским государством»1 (ИГ1, запрещено в РФ).

Также представитель американского оборонного ведомства сообщил, что сейчас на территории ближневосточного государства антитеррористическую миссию поддерживают 900 военнослужащих.

Чем вызвано решение отказаться от «защиты» сирийских ресурсов и так ли это на самом деле — читайте в материале международной редакции ФАН.

Захват сирийской нефти

В конце 2019 года президент США Дональд Трамп заявил, что американцы «оставляют себе нефть» Сирии. В этот период силы западной коалиции и союзные им курдские боевики уже смогли захватить большую часть нефтегазовых месторождений САР в Заевфратье.

Весной 2020 года спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри прибыл в Дейр эз-Зор на встречу с главой военного совета «Сирийских демократических сил» (СДС) Рашидом Хасаном. Главной целью этого визита было достижение договоренностей об охране захваченных курдскими подразделениями нефтяных полей и механизмах добычи и сбыта ресурсов.

Для подавления недовольства жителей захваченного региона была сформирована военизированная охрана, которая набиралась из боевиков СДС, пополняемых за счет «добровольо-принудительной» вербовки простых сирийцев. Сообщения о похищении простых граждан стабильно появляются и сейчас.

Delta Crescent Energy LLC

Уже летом 2020 года Госсекретарь США Майк Помпео подтвердил информацию о том, что некая американская компания заключила с СДС соглашение о «модернизации нефтедобывающих мощностей» на сирийских территориях.

Местные источники издания Al-Monitor подтвердили, что данная сделка, рассчитанная не менее чем на 25 лет, была заключена с одобрения Вашингтона. Тогда же было и обнародовано название компании — Delta Crescent Energy LLC.

Как оказалось, предприятие уже имеет лицензию на работу в САР, выданную Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США. Данная структура следит за тем, чтобы заключаемые американскими компаниями сделки не противоречили введенным санкциям.

В рамках американо-курдского соглашения компания взяла на себя обязанности по созданию в Сирии пары нефтеперерабатывающих заводов.

Как оказалось, Delta Crescent Energy LLC была создана совсем недавно — в 2019 году. Ее основателями стали экс-посол США в Дании Джеймс П. Кейн, бывший исполнительный директор британской нефтедобывающей компании GulfSands Petroleum Джон П. Дорьер — младший, а также подполковник спецназа Джеймс Риз (создатель частной военной компании TigerSwan — «прокси» ЧВК Blackwater).

Фактически незаконная добыча ресурсов Сирии силами американских военных и их союзников продолжается с самого захвата этих территорий. США не имеют права находиться в этой стране — для этого нет ни приглашения со стороны Дамаска, ни специальных распоряжений со стороны Совбеза ООН.

Тем не менее, поскольку формально добыча ресурсов производится руками курдских боевиков, а помогает им в этом пусть и американская, но частная компания, Вашингтон снимает с себя ответственность за это. При этом транзит углеводородов с территории страны дает Вашингтону дополнительный источник заработка, который в обход официальной финансовой отчетности позволяет использовать полученные средства для покупки лояльности «Сирийских демократических сил» и других группировок.

Чего ждать от смены риторики США

Смена риторики американской администрации, последовавшая за сменой президента на Джо Байдена, фактически не изменит положения дел в Сирии. Отличие может заключаться только в исключении военнослужащих из дискредитирующих их операций.

И если ранее наблюдатели фиксировали многочисленные колонны нефтевозов, сопровождаемые вооруженной охраной США до иракской границы, то теперь эти конвои будут состоять преимущественно из подразделений СДС. Американская нефтяная компания, как и вооруженные курдские подразделения, не собирается покидать Сирийскую Арабскую Республику.

Таким образом, риторика Байдена и его аппарата скорее соответствует подходам демократической партии. Как и Барак Обама ранее, он предпочтет меньше использовать силы Пентагона в других государствах, а станет действовать через союзников из местной «оппозиции» или руками всевозможных «частных» организаций.

1 Организация запрещена на территории РФ.