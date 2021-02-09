Ученый Емельянов рассказал о новейшем умном оружии России

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что российская армия сделает упор на внедрение искусственного интеллекта. По его словам, все шире в боевой учебе используются роботизированные комплексы, беспилотные летательные аппараты и автоматизированные системы управления. Какими возможностями обладают сверхновые роботы, стоит ли бояться восстания машин, рассказал ректор Юго-Западного государственного университета, доктор технических наук, профессор, член-корреспондент РААСН, лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники Сергей Емельянов в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

Отметим, президент России Владимир Путин в декабре прошлого года провел совещание с постоянными членами Совбеза РФ, где обсуждалась нейтрализация угроз национальной безопасности, связанных с развитием технологий искусственного интеллекта в армиях мира.

«Искусственный интеллект не всегда хорош для гражданской промышленности. Те мозги, что стоят в наших боевых роботах «Уран-9» и «Соратник», в которых 98% отечественной микроэлементной базы, созданы нами и для всего мира уникальны. Их оценили специалисты как опередившие время на 15–20 лет. Эти роботы автономны, они не управляются с пульта. Подобные роботы сами принимают решения при выполнении задач. Робот должен из точки А дойти до точки В, выполнить задачу и вернуться в точку С. Мы оставляем каналы связи, например, когда робот не понимает, что делать дальше, но все-таки робот должен самостоятельно выполнять поставленные ранее задачи», — сообщил Сергей Емельянов.

По словам профессора, роботы могут выполнять только поставленную задачу, поэтому восстание машин попросту невозможно. Он также отметил, что, если в микросхемах робота что-то сломается, он просто остановится и будет стоять до полного уничтожения. Профессор считает, что в ближайшие пять лет Россия объявит о себе как о ведущей компьютерной державе, совершив рывок в создании суперкомпьютеров.

Ране Федеральное агентство новостей сообщало, что в России ведется разработка многофункционального робототехнического комплекса для войск радиационной, химической и биологической защиты. Комплекс, состоящий из наземного робота и беспилотного летательного аппарата, будет предназначен для разведки местности в условиях радиационного, химического или биологического заражения, а также ликвидации последствий заражения как в военное, так и в мирное время.