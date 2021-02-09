Киев погнал на убой в Донбасс больных СПИДом солдат ВСУ

Военнослужащие подразделений ВС Украины, расположенных у границ ДНР и ЛНР, были в срочном порядке отозваны из отпусков утром 8 февраля. Об этом ФАН сообщили источники с линии соприкосновения сторон в Донбассе.

По мнению защитников ДНР и ЛНР, ситуация более чем серьезная. Уже месяц со стороны Украины к Донбассу подтягивается тяжелая бронетехника и артиллерия. Перемещение вооружения осуществляется настолько неприкрыто, что мониторинговая миссия ОБСЕ была вынуждена признать факт скопления украинских гаубиц и ЗРК на железнодорожной станции города Покровск в 50 километрах от Донецка.

Если верить прогнозам метеорологов, на юго-востоке Украины к концу недели ожидается потепление, температура будет колебаться от +1 до –7 градусов. Означает ли это, что в ближайшие дни Киев начнет масштабное наступление на непокорные республики?

Дома — разруха, «враг» — у ворот

На первый взгляд, Украина действительно готовится отправить в мусорную корзину Минские договоренности и напасть на Донбасс. Так, официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, сославшись на данные разведки, сообщил, что Киев разместил бронетехнику у населенных пунктов Луганское и Новоалександровка. Вопреки «Минску-2» и договоренности о перемирии, населенные пункты на неподконтрольной Киеву территории регулярно обстреливаются.

Источники ФАН сообщают, что в Марьинке усилились обстрелы со стороны украинских снайперов. Огонь ведется по мирным жителям, есть раненые. Ответственность за это, по словам собеседника агентства, ложится на бойцов 100-й бригады Внутренних войск МВД Украины. Периодическим обстрелам из 120-миллиметровых минометов подвергается Горловка, дальнобойные гаубицы ВСУ «работают» на донецком направлении. Ленинское обстреливает 36 бригада морской пехоты ВСУ.

Особенно страдают жители населенных пунктов Коминтерново, Зайченко и Водяное, которые находятся в «серой зоне» на Мариупольском направлении. Бойцы Народной милиции ДНР сообщают, что на прилегающей к этим пунктам территории расположились военизированные подразделения «Правого сектора»1 (экстремистская организация, запрещенная в РФ). Националисты ведут обстрел поселков из стрелкового оружия и минометов. Огонь ведется также по пригородам Донецка, Докучаевска, Ясиноватой. Эта информация подтверждается оперативными сводками ДНР и ЛНР.

Но для чего Киеву понадобился столь бессмысленный обстрел мирных жителей?

По свидетельству граждан Украины, поддерживающих контакты со знакомыми и родственниками в России, экономическая обстановка внутри страны крайне тяжела. Коммунальные платежи после победы Евромайдана выросли в 6 раз, стоимость электричества превышает среднеевропейскую почти в 2 раза, задолженность населения за свет, газ и воду приближается к 70 миллиардам гривен. Внешний долг ранее богатой страны составляет более 90 миллиардов долларов, но отдавать его нечем: экономика развалена, здравоохранение и образовательная система почти уничтожены, в государстве процветает коррупция и преступность, население сокращается. «Незалежная» вымирает.

В такой ситуации президент Владимир Зеленский должен делать хоть что-то. Если население Украины не отвлечь от пустых холодильников, холодных батарей и бесперспективного «завтра», то грянет очередной майдан, на этот раз настоящий — бессмысленный и беспощадный. Поэтому Киеву нужны вялотекущая война и «враг у ворот». Иначе одурманенные и обворованные люди догадаются, что напрасно убивали и продолжают убивать своих сограждан.

Именно для этого и нагнетается истерия. На роль «врага» назначены жители Донецкой и Луганской областей, а на роль «большого врага», драться с которым в реальности украинская армия не в состоянии, — Россия. Киеву нужны сказки о «победе» и «светлом будущем», ради которого надо не думать о пустом желудке, а убивать — но так, чтобы не прилетело в ответ.

Плоды от «Доктора Смерть»

Еще одна причина отзыва в части военнослужащих ВСУ, находящихся на побывке, — неукомплектованность подразделений. Далеко не все украинские солдаты, пришедшие убивать жителей Донетчины, гибнут от рук шахтеров и заводских работяг, защищающих свои дома и выдаваемых киевской пропагандой за «элитные войска России».

Киевский генералитет тщательно скрывает, что в январе 2021 года проверка выявила катастрофическую ситуацию в армии и «добробатах». По данным источников ФАН, до восьми процентов украинских бойцов на линии соприкосновения больны СПИДом — в частности, в январе вспышка заражений ВИЧ наблюдалась в 59-й бригаде ВСУ. Согласно имеющейся в распоряжении редакции информации, из 860 прошедших внеочередное медобследование бойцов бригады у 68 выявлен синдром приобретенного иммунодефицита.

Жуткая статистика усугубляется пандемией коронавируса. Как свидетельствуют жители Киева и Харькова, помощь больным, пораженным COVID-19, даже в больших городах Украины фактически не оказывается. Томографию легких можно сделать только за деньги. Если наличных нет, то гражданским и рядовым с температурой под сорок предлагают «подождать пару недель», так как больных слишком много. При этом майданные пропагандисты призывают власть любой ценой, до последнего отказываться от приобретения российской вакцины «Спутник V», поскольку она, мол, «вражеская».

Таков результат усилий санитарки Ульяны Супрун, прозванной на Украине «Доктором Смерть», которая с 2016 по 2019 годы занимала должность министра здравоохранения «незалежной». Эта гражданка США уничтожила несколько миллионов украинцев и улетела из разоренной страны, прихватив с собою 4 миллиарда гривен. Но Украина «ще не вмерла», и дело Супрун живет: осталось подналечь совсем немного.

Мор в рядах военнослужащих усиливается «небоевыми потерями» — следствием разложения украинских формирований. При этом гибель от алкоголя, наркотиков, в разборках между «братьями по оружию» и участившиеся случаи суицида выставляются Киевом как последствия нападения «сепаратистов» и дело рук «страны-агрессора».

Именно поэтому украинские СМИ лгут о «победах». Пока на юго-восток страны идут поезда с танками и пушечным мясом, киевские информагентства сообщают об «освобождении» населенных пунктов, которые и так находятся под контролем ВСУ или расположены в серой зоне.

Пример: 8 февраля украинские СМИ сообщили о вводе войск в село Катериновка Попаснянского района Луганской области. При этом всем местным жителям прекрасно известно, что этот населенный пункт был изначально занят батальоном 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ и находится в 3 километрах от линии соприкосновения.

В тех же целях сокрытия правды Зеленский дал распоряжение о прекращении работы, без суда и следствия, трех украинских телеканалов, названных им «пророссийскими». Тем самым киевский режим выхолащивает информационную среду, чтобы хоть как-то удержать свои позиции.

Война — имитация, потери — настоящие

Таким образом, нагнетание обстановки на юго-востоке Украины для Киева — всего лишь инструмент власти, оплачиваемый кровью мирных жителей Луганска и Донецка, а также жизнями солдат ВСУ, пригнанных на убой к линии соприкосновения и превращенных в карателей.

Несомненно, провокации со стороны украинских войск в Донбассе продолжатся. Будут обстрелы, работа диверсионных групп и фиктивные наступления — в том числе и для «тестирования» реакции России и мирового сообщества. Не будем забывать, что немало жителей Донбасса приняли российское гражданство, и Западу необходимо выяснить, до каких пределов можно растягивать терпение Москвы. В какой момент могучий сосед сочтет происходящее геноцидом русскоязычного населения и введет миротворцев в Донбасс? Разумеется, после этого против России немедленно будут введены новые санкции…

Однако пока ни о каком масштабном наступлении ВСУ в Донбассе речи не идет. Будет имитация, которая, впрочем, принесет самые настоящие смерти. Решающую команду отдаст не Зеленский: он лишь повторит распоряжение, которое ему дадут кураторы.

Вашингтон здесь ничего не теряет: Украина и ее народ выступают разменной монетой в большой геополитической игре, а Донбасс — полигон, на котором США изучают своего главного противника. В конце концов, не просто же так Зеленский подписал закон, согласно которому уже в нынешнем году на территорию Украины, вопреки ее собственному законодательству, будут введены иностранные войска — под предлогом проведения многонациональных учений…

1 Организация запрещена на территории РФ.