Музыкальный критик Сергей Соседов призывает не смотреть шоу «Голос»

Новый сезон музыкального шоу Первого канала «Голос. Дети» стартует 12 февраля. Музыкальный критик, журналист, шоумен Сергей Соседов призывает зрителей не смотреть этот проект. Свою позицию он объяснил в разговоре с корреспондентом ФАН.

«Я не смотрю шоу «Голос» и призываю к этому зрителей. Шоу абсолютно не интересное, оно фальшивое и наигранное. Это шоу ради шоу. Никто не открывает там никакие таланты. Это никому не нужно. Всех этих певцов набирают, как актеров в сериал. Это просто музыкальный сериал», — считает критик.

Шоу еще не стартовало на экранах телевизоров, а уже собирает вокруг себя скандалы. Так, многие представители творческой среды и общественность не довольны составом жюри, а именно много вопросов вызывает персона рэпера Егора Крида, который выступит одним из наставников юных дарований.

«Может, и поставили Крида специально, чтобы шумели, негодовали и вопрошали, зачем он нужен? Чтобы возникла какая-то движуха. Нужен человек, кто будет будоражить общественность своими выходками, внешним видом. На это и расчет — на скандал», — объясняет шоумен.

Сергей Соседов уверен, что молодой исполнитель ничего, кроме шума вокруг своей персоны, дать участникам проекта не сможет.

«Ну, чему он может научить? Конечно, ничему, даже, если бы хотел! Это знают все: и он сам, и руководство канала, и публика, которая комментирует его участие в проекте», — возмущен журналист.

Собеседник Федерального агентства новостей полагает, что такое положение вещей в рамках проекта происходит из-за особой политики Первого канала. По словам Сергея Соседова, телекомпания «работает на скандалах».

«Все делается специально, чтобы смотрели. Нужны ваши включенные телевизоры в это время. Не смотрите это шоу. Оно ни уму, ни сердцу. Нет там никаких талантов, никто их не собирается искать. Нужно, чтобы писали, кого-то засудили, кого-то подставили. Черта лысого посадят в жюри — главное, чтобы писали об этом. Зачем он кому-то сдался? Так вот он и нужен этот черт лысый, чтобы об этом все говорили. Все очень просто», — заключил возмущенно музыкальный критик.

Ранее известный журналист Соседов поддержал призыв закрыть шоу «Голос» из-за многочисленных скандалов и предложил отказаться от детского формата проекта. Против программы высказался и актер Станислав Садальский.