Иммунолог рассказал, почему россиянам не стоит торопиться снимать маски

Москва, 9 февраля. Ежедневная статистика случаев заражения коронавирусом информирует, что заболеваемость идет на спад. Однако не стоит торопиться снимать маски, предупредил иммунолог Николай Крючков.

Многие города по всей России снимают ограничения. Люди потихоньку возвращаются к допандемийному режиму жизни.

Вчера эпидемиолог Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что уже в этом году могут отменить ношение масок. Корреспондент ФАН поговорил с Крючковым — стоит ли россиянам надеяться на скорую отмену СИЗ и ждать ли третьей волны COVID-19.

Эксперт рассказал, что третью волну коронавируса ожидать нужно не весной, а осенью этого года. К счастью, она будет маловыраженная, по сравнению с нынешней.

«Реальное снижение, конечно, заметно, но оно больше связано с новогодними праздниками. Сколько оно продлится — сложно сказать, но, скорее всего, с 15-16 февраля начнется снова прирост. Думаю, что пока говорить о прекращении ношения масок рано, потому что сейчас — все же разгар пандемии», — объяснил иммунолог.

Николай Крючков добавил, что число, которое нам показывает сейчас статистика, — более 16 тысяч, а это значительно больше показателей первой волны. Поэтому от масок отказываться еще очень рано, указал он.