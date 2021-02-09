Россия воспрепятствует появлению турецких авиабаз в Азербайджане

Стремление Турции увеличить свое военное присутствие в Азербайджане наткнется на активное противодействие Москвы, тем более что у России найдется чем охладить пыл Анкары в Закавказье.

К такому выводу пришел обозреватель ФАН, проанализировавший информацию о том, что Турция якобы планирует развернуть свои авиабазы на азербайджанской территории.

На минувшей неделе ряд турецких СМИ заявили, что Турция планирует развернуть свои авиабазы в азербайджанских городах Гянджа, Габала и в расположенной на берегу Каспийского моря Ленкорани. Эта новость вызвала большой резонанс в самом Азербайджане, а также в Армении и России. Если в первой стране ее встретили с пониманием (хотя далеко не все азербайджанские комментаторы были от новости в восторге), то в двух других к перспективе появления турецких авиабаз в Азербайджане отнеслись крайне негативно.

8 февраля — не исключено, что после соответствующего «внушения» по дипканалам из Москвы — начальник пресс-службы военного ведомства Азербайджана Вагиф Даргяхлы поторопился объявить следующее:

«За исключением случаев, предусмотренных в соглашениях, Азербайджанская Республика не придерживается политики размещения на своей территории иностранных военных баз. Следует учесть, что Азербайджан является членом Движения неприсоединения и председательствует в этом движении в 2019–2022 годах».

Иными словами, Баку опроверг факт создания турецких авиабаз на своей территории, по крайней мере пока. Что вовсе не отменяет явного желания Анкары увеличить свое военное присутствие в Азербайджане.

Почему? Давайте разберемся.

Настала пора платить

Боевые действия в Нагорном Карабахе официально закончились 10 ноября 2020 года — после публикации совместного заявления президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна и президента Российской Федерации Владимира Путина о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне конфликта. Затем те же боевые действия «закруглил» 10 декабря 2020 года на площади Свободы в Баку азербайджанский парад, который принимали Ильхам Алиев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. А затем карабахская война «еще раз закончилась» на январских трехсторонних переговорах в Москве…

Словом, завершали карабахский конфликт неоднократно, но шлейф от событий, тесно увязанных с остановленной Россией войной, тянется до сих пор. Обустраиваются места размещения российских миротворцев. Отыскиваются и хоронятся останки погибших. Демаркируется новая линия армяно-азербайджанской границы. Попутно в Ереване не устают выискивать виноватых в поражении. В Баку тоже без дела не сидят: строят музей победы над Арменией во Второй Карабахской войне и — думают, как же расплатиться за эту самую победу.

Поясним, с кем и за что.

Не секрет, что успех «Железного кулака» — так называлась наступательная операции Вооруженных сил Азербайджана в Карабахе — была во многом обеспечена помощью, оказанной им со стороны Турции. Эта помощь реализовывалась на самых разных уровнях: политическом, экономическом, медийном. Особенно же масштабной была военная помощь Анкары.

Именно турки организовали переброску в зону боевых действий джихадистов из Сирии, действовавших на стороне Баку в роли пушечного мяса. Разведывательно-ударные беспилотники турецкого производства, использованные азербайджанцами, стали во многом «лицом» Карабахского конфликта 2020 года.

В боевых действиях против Армии обороны НКР принимала участие не только военная техника, поставленная Турцией Азербайджану, но и до 1500 турецких военнослужащих: военные советники от Генштаба до батальона включительно, операторы БЛА и ПТРК, а также технические специалисты систем вооружения.

Плюс к этому в интересах Баку действовали турецкие разведструктуры. Например, турецкие разведывательные самолеты и БПЛА непрерывно патрулировали вдоль линии армяно-турецкой границы, транслируя добытые сведения азербайджанским союзникам. Кроме того, как считают аналитики, на азербайджанских ВПП находились боевые самолеты турецких ВВС, усиливавшие ПВО азербайджанцев.

Наконец, стянутые к границам Армении турецкие вооруженные силы стали одной из весомых причин (или, как минимум, убедительным поводом) для отказа Еревана от переброски своих кадровых частей на помощь Армии обороны НКР, вынужденной в одиночку отражать азербайджанское наступление. Эрдоган недвусмысленно угрожал Пашиняну вступить в войну, если тот решится двинуть войска Армении в Арцах. Армянский премьер-министр уступил и… окончательно проиграл.

Вот почему парад в Баку Алиев принимал в компании Эрдогана. Последний имел право присутствовать на мероприятии едва ли не больше, чем президент Азербайджана…

И еще один момент. 5 февраля 2021 года в Анкаре азербайджанским военнослужащим, завершившим курс обучения по управлению БПЛА Bayraktar TB2, сертификаты вручал не кто-нибудь, а сам технический директор компании Baykar Makina Сельджук Байрактар — более чем красноречивое свидетельство того, сколь тесно в военно-техническом плане сейчас сотрудничают Турция и Азербайджан.

За все это теперь Ильхаму Алиеву и настала пора платить. Понятно, что «оказанная услуга ничего не стоит». Но в случае с Эрдоганом такой номер у президента Азербайджана не прокатит. Отвертеться от оплаты турецких услуг у Баку не получится.

Цена победы в Карабахе

Самое время напомнить, что еще накануне начала операции «Железный кулак» Азербайджану пришлось пойти на ограничение части собственного суверенитета в пользу Турции.

Так, перед началом конфликта был отправлен в отставку глава МИД Азербайджана Эльмар Магеррам оглы Мамедъяров, занимавший пост с 2004 года, — видимо, как не согласный с идеей войны. В октябре минувшего года заместитель генерального директора Института национальной стратегии Александр Костин прокомментировал ФАН это событие следующим образом:

«В июле по дипломатическим каналам фиксировалось странное напряжение, доходящее до тихой паники, царящей в высоких кабинетах Баку. Тогда же был арестован бывший министр обороны Азербайджана (Рагим Газиев. — Прим. ФАН). По ряду свидетельств, в том же июле, в силу противостояния партий мира и войны, Азербайджан стоял в шаге от государственного переворота. По его итогам, чтобы не потерять власть, президент Ильхам Алиев выбрал партию реванша, — видимо поняв, что война начнется с ним или без него».

С лета 2020 года влияние всячески поддерживаемой Анкарой азербайджанской партии войны в Баку непрерывно росло, а после победы оно стало просто подавляющим. Вот и сейчас самостоятельность президента Алиева серьезно ограничена зависимостью от азербайджанских «ястребов», за спиной которых, в свою очередь, стоит Турция.

Очевидно, что турецкий президент «на всю катушку» вложился в победу азербайджанцев над армянами вовсе не для того, чтобы в качестве благодарности получить от Алиева лишь приглашение на парад. Планы Эрдогана в отношении Закавказья куда более амбициозны.

В частности, он явно планирует не только закрепиться в регионе, тем самым уменьшив там влияние России, но и пробить для Турции коридор к Каспийскому морю. Это даст Анкаре возможность инициировать пересмотр сложившегося баланса интересов на каспийском нефтяном шельфе, гарантом которого выступает Москва. Заметим, что об этих турецких инициативах ФАН неоднократно предупреждал ранее.

В контексте стратегии Эрдогана увеличение турецкого военного присутствия в Азербайджане, с его распространением на каспийское побережье (вспомним, где находится Ленкорань), не просто логично, но банально необходимо. От опубликованной СМИ Турции и опровергнутой азербайджанским Минобороны информации о создании в Азербайджане турецких авиабаз, конечно, можно отмахнуться, хотя «дыма без огня не бывает». Проблема в другом. Эрдоган, пользуясь своими каналами влияния на президента Алиева, будет продолжать давить с целью дальнейшего превращения Азербайджана в турецкий плацдарм.

В свою очередь, Алиев, ставший после операции «Железный кулак» фактически заложником у турок, самостоятельно справиться с этим давлением не сможет. Увы, такова для азербайджанского президента цена победы в Карабахе. Выкрутиться из этой непростой ситуации и вернуть себе хоть какую-то самостоятельность Алиев сумеет только с помощью России, интересам которой укрепление позиций Эрдогана в Закавказье совершенно не отвечают.

Захочет ли Алиев обратиться за помощью к России в столь щепетильном вопросе? Этого мы пока не знаем. Зато совершенно понятно, что вне зависимости от желаний азербайджанского президента Москва будет защищать свою зону влияния в Закавказье от турецких посягательств. Ну а то, что Россия способна успешно «помножить их на ноль», доказывает опыт проведения январской трехсторонней встречи в Москве. Напомним, что тогда Турция вообще осталась за рамками переговоров по Карабаху!.. Хотя и очень хотела на них попасть.

Партия продолжается

Стремление Эрдогана увеличить турецкое военное присутствие в Азербайджане, несомненно, наткнется на активное противодействие Москвы — недаром в Баку так оперативно бросились опровергать слухи о появлении на азербайджанской территории турецких авиабаз. При этом у России найдется чем охладить пыл Эрдогана в Закавказье — как ранее писал ФАН, сомневаться в этом не приходится.

В целом, с окончанием боевых действий в Карабахе «шахматная партия» в Закавказье отнюдь не закончилась. Отправка в Карабах российского миротворческого контингента была сильным ходом со стороны Москвы, но далеко не последним.