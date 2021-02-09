Политолог Масленников оценил эффективность плана спасения экономики США

Финансовая помощь местным властям и представителям малого бизнеса может помочь спасти экономику США. Об этом в беседе с ФАН рассказал экономист и политолог Никита Масленников.

Эксперт прокомментировал новость о том, что Сенат США утвердил план президента страны Джо Байдена по спасению экономики, который обойдется в 1,9 трлн долларов. Оказывать финансовую помощь будут местным властям и представителям малого бизнеса.

«Местные власти — это все-таки инфраструктура, огромное количество вопросов, которые позволяют обустраивать условия жизни, особенно в постпандемических условиях. Это принципиально важно. Что касается малого бизнеса — это занятость, рабочие места. В Соединенных Штатах Америки сейчас не самая благоприятная ситуация по части безработицы. Она очень серьезно подпрыгнула, правда, потом снизилась, но пока какого-то явного тренда на радикальное сокращение не происходит», — отметил эксперт.

Политолог добавил, что спасать положение дел в стране правительство пытается разными способами.

«Действительно, малый и средний бизнес играют серьезную роль в структуре экономики, поэтому поддержка абсолютно обоснована. Там есть еще и прямые выплаты населению — так называемые вертолетные деньги. Эффективность таких мер экономисты оценивают по-разному», — сообщил специалист.

Экономист предположил, по какой причине власти могли отказаться от предложения поднять размер минимальной заработной платы до 15 долларов в час.

«На это можно посмотреть по-разному. Одни утверждают, что это действительно могло бы помочь. Другие не согласны и ссылаются на динамику производительности труда», — подытожил собеседник.

Ранее Никита Масленников в беседе с Федеральным агентством новостей указал на огромное количество проблем в Евросоюзе.