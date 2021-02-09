Расставание самых близких ранее людей всегда сопровождается множеством материальных вопросов. И если с разделом имущества все более-менее понятно, то с выплатой долговых обязательств проблем возникает куда больше.

Кто должен их выплачивать? Должен ли супруг, который даже не подозревал о наличии долга, гасить его собственными средствами? Имеет ли значение заработок при разделении долговых обязательств? Об этом подробнее журналисту ФАН рассказала адвокат Юлия Сугробова.

Делятся ли долги при разводе

Согласно Семейному кодексу РФ, все нажитое в браке является совместной собственностью супругов, а при разводе делится по справедливости, то есть пополам. Раздел долгов обычно справедливым не воспринимается сторонами, но осуществляется по тому же принципу. Если в браке были нажиты долговые обязательства, их тоже, как и имущество, надлежит делить на две равные части.

По общему правилу, о порядке раздела супруги могут договориться самостоятельно. И решив, кто и сколько должен, спокойно расстаться и гасить свои материальные обязательства перед третьей стороной. Если договориться не получается, решать вопрос будет суд. Обратиться с иском о разделе долгов любая из сторон спора может как в процессе расторжения брака, так и в течение трех лет после официального расставания.

«Супружеская пара без детей может расторгнуть брак по взаимному согласию в органах загса, — комментирует адвокат Юлия Сугробова. — В суд им для этого обращаться не нужно. И если при разводе о когда-то взятом кредите забыли, то в течение трех лет сторона, на которую оформлен кредитный договор, может обратиться в суд и потребовать раздела долга».

Аналогичное правило действует для супругов, которые делят имущество в суде. Занимаются расторжением браков и разделом имущества районные суды, где также можно заявлять о необходимости раздела долговых обязательств. Если в ходе основного процесса о них забыли, вернуться к вопросу также можно в течение трех лет.

Когда не нужно компенсировать долги мужа или жены при разводе

Бывают ситуации, когда один из супругов оказывается ни сном, ни духом о долгах второй половинки. Например, муж — прожженный игрок в казино или набрал кредитов, чтобы слетать с друзьями на курорт, а жене сказал, что уехал в командировку. Возможно, он пропивает деньги или тратит их на запрещенные вещества. В этом случае обязывать женщину рассчитываться за развлечения мужа суд не будет, но потребует доказательств.

«В суде придется подтверждать, что супруг не просто берет кредиты без согласия второй половинки, но и в тайне от нее использует деньги на какие-то свои нужды, — уточняет Юлия Сугробова. — И эти нужды не имеют никакого отношения к семье. Нужно будет предъявить фотографии благоверного, который греется на курорте под южным солнцем, или показания свидетелей, что он злоупотребляет алкоголем, принимает наркотики. Тогда судом эта задолженность будет признана не общей, а личным долгом одного из супругов».

Факт. Одно из главных условий признания долга личным — второй супруг не только не знает о долге перед банком или кредитором, но и не является поручителем по данному кредитному договору.

Аналогичным образом можно потребовать закрепить за мужем кредит, взятый на покупку автомобиля. Но только в том случае, если машину покупали на имя мужа, ездил на ней только он, а после развода он забирает спорное авто себе. Тогда жена может настаивать на том, что к машине она не имеет никакого отношения и выплачивать за нее кредит не должна. И раз супруг пользуется автомобилем один, пусть и кредитные обязательства перед банком гасит сам.

Куда сложнее обстоят дела с долгами по кредитам, которые хоть и берут без согласия второй половинки, но на общие семейные цели. Например, жена купила холодильник. Мужу в суде будет сложно доказать, что он этим холодильником никогда не пользовался, хоть изначально, возможно, был и против покупки. Такой долг перед банком супругам придется гасить вдвоем.

Как избежать раздела кредитных долгов при разводе

«Решением этой проблемы является брачный договор, — комментирует адвокат Юлия Сугробова. — В нем супруги, еще состоящие в браке или перед вступлением в брак, изначально договариваются и закрепляют в документе, как именно будут разделены их долги в будущем, а также совместно нажитое имущество. В современном мире брачный договор — это палочка-выручалочка для супругов, которым есть что делить».

В брачном договоре может быть прописано, что каждый из супругов отвечает только по тем кредитам и долговым обязательствам, которые оформлены на его имя. А если деньги были взяты без согласия или без ведома второй стороны, долговые обязательства автоматически признаются личными.

Также в брачном договоре может быть указано, что если муж или жена занимаются бизнесом, то вторая половинка не имеет никакого отношения к рискам предпринимательской деятельности, правам и обязанностям, возникающим в связи с ней. Тот, на кого оформлен бизнес, сам и отвечает за него.

«Что касается общих задолженностей, возникших в браке, их благодаря брачному договору можно разделить пропорционально присужденным после развода долям в совместно нажитом имуществе, —уточняет Юлия Сугробова. — Например, один из супругов получает 40% имущества, тогда и долговых обязательств он тоже получит 40%».

Как делятся долги при разводе без брачного договора

Если договор подписан не был, тогда раздел осуществляют по общему правилу: в равных долях, независимо ни от доходов мужа и жены, ни от условий и договоренностей, которые соблюдались в конкретной семье.

Например, в семье главным добытчиком был мужчина. Женщина ни дня не работала, сидела дома, занималась воспитанием детей. Если семья распадется, платить по долгам и кредитам, нажитым в браке, придется и ей, но с единственной оговоркой — женщина дееспособна.

«Последнее слово всегда остается за судом, — отмечает адвокат Юлия Сугробова. — И если женщина представит в суд справку с места работы о том, что ее заработная плата составляет 15 тысяч рублей, а доход бывшего мужа 150 тысяч, то, конечно, суд может разделить их совместные долги пропорционально доходам».

Как правильно аргументировать свою позицию в суде

Должен платить или не должен — это решит суд. Как правило, суды при рассмотрении таких споров уделяют внимание не только материальному положению бывших супругов, но и вопросу, с кем после развода останутся жить дети, какими будут условия их содержания.

Рассматривает суд и доказательства, куда была потрачена спорная сумма. Если на развлечения мужа или жены, тогда убедительными доводами станут фотографии из социальных сетей с кадрами вечеринок или пляжного отдыха.

Если покупка была сделана для семейных нужд, но вторая сторона отказывается это признавать, придется приложить чеки, сумма покупки в которых будет равна сумме в кредитном договоре. И убедить судью, что это приобретение было совместным и использовалось для семейных нужд.

Бывает и так, что после смерти мужа-наркомана жена получает весточку из банка, что теперь она должна рассчитываться по его займам. Доказать свою непричастность к долговым обязательствам благоверного женщина может, предъявив суду справку о смерти мужа с указанием, что она наступила в результате передозировки наркотиками. Убедит суд и справка из наркодиспансера, где мужчина состоял на учете или проходил лечение.