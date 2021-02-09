Летчики просят разобраться с дискриминацией пилотов Boeing и Airbus

Авиакомпания «Россия» создала прецедент — впервые в истории советской и российской гражданской авиации пилоты сравнительно небольшого самолета по разрядной сетке оцениваются в полтора раза выше летчиков более крупных аэробусов. В новой системе оплаты труда летчиков Superjet оценили выше, чем КВС и ВП Boeing и Airbus. Профсоюз летного состава намерен обратиться с жалобой на дискриминацию в Государственную трудовую инспекцию и прокуратуру. ФАН узнал, в чем разница оплаты труда пилотов и почему «Россия» ставит пилотов отечественных самолетов выше, чем иностранных.

Согласно обновленной Стратегии-2028, именно авиакомпании «Россия» выделена роль основного эксплуатанта отечественной техники. «Россия» на Superjet и готовящемся к выпуску МС-21 будет осуществлять перевозки на социально значимых маршрутах, развивая региональную сеть. Машин иностранного производства оставят минимум. Поэтому авиакомпании сейчас необходимы именно пилоты для российских самолетов, что и отразилось в плане новой системе оплаты труда. Но это вызвало недовольство у пилотов, которые летают на более крупных машинах.

«Сейчас мы по этому поводу хотим писать в Государственную инспекцию по труду, — говорит Игорь Морозов, председатель первичной организации Профсоюза летного состава авиакомпании «Россия». — Потому что это нарушение. Вы представляете квалификацию командира корабля Superjet и квалификацию командира корабля Boeing 747 с четырьмя двигателями, который везет 500 человек? Естественно, квалификация КВС Boeing должна быть выше. Они квалификацию командира Superjet оценили так, что он на полтора разряда выше, чем квалификация Boeing 747. От квалификации зависит оклад».

Профсоюз летного состава уже проводил консультации, пытаясь объяснить этот прецедент, но в данный момент ответа и разъяснений не получили. По данным ФАН, полученным от источника в авиакомпании, этот шаг был необходим, чтобы простимулировать пилотов переучиваться на Superjet. Российские летчики это делают крайне осторожно, так как наш самолет пока мало эксплуатируется в иностранных авиакомпаниях. Поэтому и устроиться на работу в случае необходимости перехода в тот же Китай, который охотно брал наших специалистов до пандемии, невозможно

«Есть единый справочник в соответствии с которым присваиваются квалификации, — продолжает собеседник. — Есть Трудовой кодекс, который определяет, что такое разрядная сетка, что такое разряд. И там все прописано, но квалификацию оценивает авиакомпания, работодатель. Им сейчас надо набирать людей на Superjet. Они уже приходят к нам. Они пошли таким путем — увеличили оклады».

Согласно новой системе оплаты труда, оценка работы у пилотов Superjet и Boeing с Airbus в авиакомпании «Россия» производится по-разному. Пилоты Boeing и Airbus получают доплаты к окладу в зависимости от налета часов в месяц. Пилоты Superjet — от количества рейсов. На иностранных машинах свыше 32 часов налета в месяц появляется доплата за высокую интенсивность работы.

«Такой доплаты нет у Superjet по новой системе оплаты труда, — объясняет Морозов. — Они ввели доплату за количество рейсов. Рейс в среднем посчитали — три часа. Если рейс больше, то вводится коэффициент доплаты. Выходит, за каждый рейс пилоты получат доплату. То есть разные подходы к работе пилотов. И мы не знаем, как оценивать вклад работника, если критерии оценки в одной компании одних и тех же специалистов разные».

Superjet сейчас начинают активно использовать российские авиакомпании, которые являются крупными перевозчиками в регионах. Red Wings, объединенная с «Нордавиа» и работающая по всему Северо-Западу страны, заказала 59 машин, «Якутия» — 10, «Азимут» — 12. Так что, вероятно, рынок труда пилотов поменяется.

Напомним, ранее ФАН писал, что пилоты Superjet авиакомпании «Аэрофлот» массово переходят в другие авиакомпании, поскольку сами самолеты передаются авиакомпании «Россия». Согласно Стратегии-2028, «Аэрофлот» будет выполнять роль премиального перевозчика.