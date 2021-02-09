Украинский политолог предупредил Киев о повторении «крымского сценария»

Киев, 9 февраля. Украина не учится на своих ошибках, наступая на те же грабли, из-за чего в стране может повториться «крымский сценарий», считает украинский политолог и экономист Андрей Головачев.

Верховная рада принял закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, он вступил в силу в 2021 году. На основании этого закона появился институт «уполномоченного по защите государственного языка».

Исходя из этого, вся сфера обслуживания в стране должна перейти на украинский язык, а на факты общения на русском языке можно пожаловаться официально так называемому языковому инспектору. По мнению Головачева, киевские власти совершили глупость и рискуют сами спровоцировать повторение «крымского сценария».

«Ответ пришел от нашей фактической метрополии: «Успокойтесь и не дергайтесь. Крым вы потеряли, и уже навсегда». Это заявление Помпео не вызвало никакого резонанса и только подтвердило, что все уже давно смирились с этим», — подчеркнул политолог.

В свою очередь российский военный эксперт Василий Дандыкин отметил, что если Киев перейдет Рубикон на донецком и крымском направлениях, то это обернется печальными последствиями для Украины. Так аналитик прокомментировал планы ВСУ провести учения у границ Крыма.

Ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что «постоянные обвинения в обстрелах в адрес Киева со стороны ДНР и ЛНР должны получать зеркальный ответ». Бывший украинский президент призвал «отвечать выстрелом на выстрелы», передает телеканал «360».