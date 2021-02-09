Киев, 9 февраля. Украинский премьер Денис Шмыгаль планирует в Брюсселе поднять вопрос об ускоренном вступлении страны в НАТО.

Украинские народные депутаты во время заседания Верховной рады в феврале 2019 года приняли поправки к Конституции страны. Согласно изменениям, государство стремится попасть в состав Североатлантического альянса.

Литовский президент ранее напомнил киевской власти про стремление Украины стать частью Евросоюза.

Федеральное агентство новостей сообщало, что украинский президент лишил страну крупных инвестиций по указке США.