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Украина планирует попасть в НАТО ускоренным путем

Украина планирует попасть в НАТО ускоренным путем

Киев, 9 февраля. Украинский премьер Денис Шмыгаль планирует в Брюсселе поднять вопрос об ускоренном вступлении страны в НАТО.

Украинские народные депутаты во время заседания Верховной рады в феврале 2019 года приняли поправки к Конституции страны. Согласно изменениям, государство стремится попасть в состав Североатлантического альянса.

Литовский президент ранее напомнил киевской власти про стремление Украины стать частью Евросоюза.

Федеральное агентство новостей сообщало, что украинский президент лишил страну крупных инвестиций по указке США.

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