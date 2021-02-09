Экономист предрек доллару падение до 72 рублей в ближайшее время

С начала февраля наблюдается устойчивый рост цен на нефть — без всяких коррекций. Подробнее о том, сколько будет стоить сорт Brent и сможет ли рубль укрепиться еще сильнее, — в материале ФАН.

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи опустился на 0,48% — до 73,94 рубля, курс евро — на 0,2% — до 89,4 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 по московскому времени.

Причем курс доллара опустился ниже 74 рублей впервые с 21 января 2021 года.

Стоимость апрельского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне растет на 0,9% — до 61,12 доллара за баррель. Нефть сорта WTI дорожает на 0,7% и торгуется на уровне 58,25 доллара за баррель.

Негативные сценарии не сбываются

Как отметил старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб, для российской валюты и нефти сегодня сложилась благоприятная конъюнктура. Прогнозы с реализацией негативных сценариев не сбываются.

«Мы наблюдаем устойчивый рост цен с начала февраля. За это время сорт Brent проделал путь от 55 до 61 доллара за баррель. В основе этого роста лежат два фактора. Во-первых, продолжающаяся активная помощь крупнейших стран своим экономикам, в результате которой деньги текут на фондовый и сырьевые рынки. Во-вторых, рынки живут надеждами на эффект от начавшейся массовой вакцинации. Целью для роста сорта Brent является уровень 65 долларов за бочку — максимальное значение с середины января прошлого года», — пояснил Вадим Иосуб.

По его словам, если рост нефти продолжится, это будет способствовать укреплению рубля. Доллар может снизиться сначала к 73 руб., а затем и к 72,5 руб., обновив минимум с июля прошлого года. Однако укреплению рубля вслед за нефтью может препятствовать бюджетное правило, по которому министерство финансов покупает больше валюты вслед за ростом нефтяных цен. Это правило делает рубль менее волатильным, а его курс — менее зависящим от внешней конъюнктуры.

Давление осталось

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев заметил, что нефтяные котировки укрепляются, поскольку у трейдеров растет уверенность, что вскоре спрос восстановится. Сначала заседание ОПЕК+ в декабре привело к сокращению добычи в первые два месяца 2021 года, затем эти решения вступили в действие (Саудовская Аравия, Нигерия, Казахстан и Иран сократили добычу на 1,425 млн баррелей в сутки). Февральское заседание мониторингового комитета картеля также дало понять, что организация рассчитывает на восстановление потребления (хотя пандемия будет оказывать давление на котировки). В конце прошлой недели цены нефти подтолкнули вверх сообщения, что у берегов Китая скопилось 127 танкеров с нефтью на общий объем 250 млн баррелей, что является рекордом. Все эти новости трейдеры воспринимают как повод для оптимизма, потому нефть и растет.

«Однако в дальнейшем все будет зависеть от того, насколько реально будет восстанавливаться спрос, — рост котировок все же имеет больше психологических причин, чем экономических. Потому стоит ожидать, что нефть зафиксируется у отметок 60–62 доллара за баррель. В марте определяющим для котировок станет решение ОПЕК+ по дальнейшим квотам на добычу — уже во втором квартале этого года», — пояснил Артем Деев.

По его словам, для рубля не только нефтяные цены, но и другие аспекты важны: насколько позитивным будет настрой рынков, будут ли введены новые санкции к нашей стране, насколько быстро пойдет на убыль пандемия. Риск снижения рубля к доллару и евро все равно сохраняется. Пока есть шанс, что доллар будет находиться в диапазоне 73–76 рублей, евро — 88–91 рубль.