Триполи, 9 февраля. Конституционная основа для проведения выборов в Ливии будет готова в срок, подтвердил член юридического комитета Абдель Кадир Хавили, сообщает Libya 24.

Плебисцит в североафриканском государстве запланирован на 24 декабря 2021 года. Его организацией занимается временное Правительство национального единства (ПНЕ), сформированное в результате голосования на Ливийском форуме политического диалога (ЛФПД) в Женеве.

В ходе голосования в столице Швейцарии участники форума выбрали членов Президентского совета и премьер-министра страны, которым стал Абд аль-Хамид Дабиба.

Абдель Кадир Хавили уточнил, что подготовка к выборам идет по графику. Для этого разрабатывается необходимая конституционная основа. Документ будет согласован и подписан членами юридического комитета в ближайшее время, после чего его передадут на утверждение 75 делегатам ЛФПД.

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей сообщала, что избранный премьер-министр Ливии поблагодарил Россию за помощь в урегулировании кризиса. Дабиба высоко оценил роль Москвы в формировании площадки для конструктивного диалога представителей Востока и Запада страны.