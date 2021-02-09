Почему важно регулярно чистить зубы в пандемию COVID-19

Коронавирус существует более года, но до сих продолжает удивлять. Согласно новым исследованиям, пациенты с болезнями ротовой полости умирают от COVID-19 в девять раз чаще. Эксперимент ученых показал, что люди, имеющие проблемы с деснами и зубами, переносят инфекцию тяжелее. По данным Medical Xpress, их госпитализировали в реанимацию в 3,5 раза чаще, а в искусственной вентиляции легких такие пациенты нуждались в 4,5 раза больше.

Коронавирусные больные с плохим состоянием десен примерно в три раза чаще сталкиваются с осложнениями, вызванными COVID-19, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Clinical Periodontology. Осложнения можно объяснить воспалительными процессами, происходящими в организме.

«Результаты исследования показывают, что воспаления в полости рта могут поспособствовать более тяжелому протеканию коронавируса», — сказала соавтор исследования профессор Лиор Шапира из Еврейского университета в Израиле.

Шапира добавила, что в период пандемии необходимо более тщательно ухаживать за ротовой полостью.

«Уход за полостью рта должен быть частью медицинских рекомендаций по снижению риска тяжелых исходов COVID-19. Пародонтит — серьезная форма заболевания десен, которая поражает до половины всех взрослых во всем мире, — может распространяться по всему организму, если его не лечить», — отметила она.

Исследование, которое прошли 568 пациентов с коронавирусом, проводилось в Катаре с февраля по июль 2020 года. Из них 40 человек, имевшие болезни десен, были подключены к ИВЛ, некоторые погибли.

Другие факторы, включая индекс массы тела, астму, болезни сердца, сахарный диабет, артериальное давление и курение, также учитывались при осложнениях COVID-19. Были получены данные об уровне химических веществ в крови, связанных с воспалением в организме. Шансы на летальный исход у пациентов с болезнью десен COVID-19 были в 8,81 раза выше, чем у других.

«Если будет установлена причинно-следственная связь между пародонтитом и повышением частоты неблагоприятных исходов у пациентов с COVID-19, то за людьми с заболеванием десен будут ухаживать тщательнее», — рассказали авторы исследования.

Лиор Шапира подтвердила, что заболевание десен тесно связано с респираторными инфекциями, но даже самые тяжелые случаи поражения десен и зубов можно вылечить.

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