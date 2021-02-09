«На грани»: премьерный показ фильма из цикла «Совсем другие» IVI Originals

12 февраля на территории московского дизайн-квартала «Флакон» пройдет премьерный показ фильма «На грани» из цикла «Совсем другие» IVI Originals. Картина рассказывает зрителям о депрессии и ее восприятии в обществе, а перед показом гостей ждет public-talk с героями фильма, раскрывающий острые темы, затронутые в проекте.

Депрессия. Можно ли выжить с таким диагнозом, если окружающие ничего о нем не знают и не придают значения вашей проблеме? Об этом размышляют авторы и герои фильма, ставшего частью цикла «Совсем другие», о людях, отличающихся от остальных. Своей историей со зрителями поделился актер Павел Деревянко, а также врачи, психологи и люди, пережившие или переживающие депрессию.

Премьера цикла, включающего пять фильмов, состоялась в онлайн-кинотеатре IVI 27 января. В него вошли картины, затрагивающие актуальные вопросы современности:

Как принять собственное тело, если оно не соответствует стандартам красоты?

Как реализоваться людям, рост которых менее полутора метров?

Можно ли найти дело всей жизни в возрасте 50+?

А главное, как общество воспринимает «совсем других» людей и готово ли оно принять их отличия?

Показ фильма «На грани» на «Флаконе» — это не только культурная, но и социально значимая акция, ведь зачастую проблема непринятия тех, кто отличается от других, это лишь вопрос плохой информированности. Чем больше мы будем знать о том, что такое депрессия, тем больше людей с таким диагнозом смогут найти отклик в обществе.

Для гостей показа будет создана атмосфера полноценного кинотеатра. Попкорн и яркие впечатления гарантированы!

Фильм «На грани»

Вход: бесплатный. По регистрации.

Дата показа: 12 февраля

Сбор гостей: 20:00

Ссылка на регистрацию здесь.



Коммуникационный партнер — агентство «Красная строка».