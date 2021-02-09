Незаконную мусорную свалку у Махачкалы власти очистят за счет федеральных средств

Махачкала, 9 февраля. В Дагестане планируется строительство пяти мусоросортировочных комплексов и четырех полигонов для твердых коммунальных отходов (ТКО). При этом незаконная мусорная свалка в окрестностях Махачкалы будет очищена при помощи федерального центра, сообщили ФАН в региональном Минприроды.

Несанкционированная свалка в селе Агачаул, расположенном вблизи дагестанкой столицы, образовалась в результате вывоза отходов, накопившихся в Махачкале. Региональный оператор УК «Лидер», работавший в этой зоне в период с начала 2019 по конец 2020 годов, в нарушение соглашения с министерством природы и экологии Дагестана скапливал мусор в окрестностях города, хотя должен был вывозить его для захоронения на полигон, расположенный у Избербаша.

Этот факт был установлен при проверке документации УК «Лидер» в региональной службе по тарифам. В результате компания незаконно сэкономила значительные средства. Анализ деятельности регоператора выявил, что за весь 2019 год до полигона было довезено лишь 12% от всего объема собранных ТКО.

В начале февраля региональное следственное управление возбудило уголовное дело в отношении бывшего генерального директора УК «Лидер» Дмитрия Зуева и исполняющего обязанности главы компании Мурада Гаджимагомедова. Следователи полагают, что они похитили более 235 миллионов рублей.

В Минприроды Дагестана ФАН сообщили, что образовавшаяся таким образом мусорная свалка будет очищена за счет бюджетных средств. Ее уже включили в федеральный проект «Чистая страна».

«Свалка включена в проект «Чистая страна», который предусматривает ее рекультивацию за счет федеральных средств. Для этого свалку сначала необходимо внести в Государственный реестр объектов накопленного вреда», – рассказали в ведомстве.

Там напомнили, что на сегодняшний день в республике функционируют всего два мусорных полигона, мощностей которых недостаточно для региона. В ближайшее время планируется строительство еще четырех таких площадок.

«Сегодня в Дагестане функционируют два полигона – в районе городов Избербаш и Кизляр. Они включены в Государственный реестр размещения отходов и работают легально. При этом два полигона не справляются со всем объемом отходов, в связи с чем нами отобраны земельные участки и планируется строительство четырех новых полигонов», – сообщил собеседник ФАН, не уточнив, где именно появятся соответствующие площадки.

В министерстве также рассказали, что в республике появятся еще пять мусоросортировочных комплексов. Один подобный завод ранее был возведен в Избербаше.

«Комплекс в Избербаше способен перерабатывать до 39 тысяч тонн ТКО в год, но он пока не работает. В республиканском бюджете были заложены средства на проектирование пяти новых мусоросортировочных комплексов. В настоящее время ведутся соответствующие проектные работы. Заводы планируется построить в разных частях Дагестана – в Махачкале, Дербенте, Кизляре, а также в Хасавюртовском и Сулейман-Стальском районах», – отметили в региональном Минприроды.

Ранее ФАН сообщал, что из-за приостановки работы регионального оператора столица Дагестана и ряд других городов столкнулись с проблемой вывоза ТКО. В республике были возбуждены уголовные дела, ход расследования которых поставлен на контроль центрального аппарата Следственного комитета России.