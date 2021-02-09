Управляющая компания в Домодедово подозревается в хищении 30 млн рублей

Домодедово, 9 февраля. Сотрудники полиции по борьбе с коррупцией выявили в подмосковном Домодедово мошенничество в сфере услуг ЖКХ на 30 млн рублей. Как стало известно ФАН, руководство управляющей компании подозревается в жульничестве с деньгами потребителей, уплаченными за горячее отопление и водоснабжение.

В январе 2021 года в отдел экономической безопасности и противодействия коррупции по городскому округу Домодедово поступила оперативная информация, что ООО «КТК «Прима» создало необоснованную задолженность перед МУП «Теплосеть» в размере около 30 млн рублей. В ходе проверки сыщики выяснили, что руководство компании должно было перевести на расчетный счет ресурсоснабжающей компании 118 403 845,76 рублей. Однако в действительности на счет МУП «Теплосеть» поступило на 30 млн меньше. Вырученные деньги сотрудники управляющей компании, как считают оперативники, использовали по своему усмотрению.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ «Мошенничество» и «Злоупотребление полномочиями».

«По подозрению в совершении преступления был задержан 68-летний руководитель компании «КТК «Прима» Чеслав Барнатович. Сначала его поместили в изолятор временного содержания на двое суток, позже суд отправил его под домашний арест. Задержание проходило в здании местной прокуратуры», — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах.

Подозреваемый частично признал свою вину. Если она будет доказана в суде, то по статье «Мошенничество» Барнатовичу грозит до 10 лет лишения свободы, а по статье «Злоупотребление полномочиями» — до четырех.