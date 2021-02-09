«Деваться некуда»: эксперты объяснили заинтересованность Германии в «Спутнике V»

Российская вакцина показала эффективность — она доступна, эффективна, не такая сложная в производстве. Поэтому не стоит удивляться заинтересованностью Германии в российской вакцине. Об этом в комментарии ФАН рассказал политолог Андрей Иванов.

Раскол в ЕС

Британский журнал The Spectator объяснил готовность Берлина рассмотреть применение российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» кризисом поставок препаратов от других производителей.

В публикации авторы поясняют, что распределение вакцины, которая разработана компаниями BioNTech и Pfizer, а также препарата от Moderna в Евросоюзе задерживается. К вакцине AstraZeneca в Германии относятся скептически: регулятор страны разрешил прививать этим препаратом лишь граждан младше 65 лет. По мнению ученых из ЮАР, вакцина показала низкую эффективность против обнаруженного на территории этой страны нового штамма коронавируса.

«Спутник V» эффективен

Как заметил политолог Андрей Иванов, российская вакцина показала эффективность, и это уже факт. Она достаточно удобна для применения, так как ее можно хранить и перевозить в простом холодильнике, а не при температуре – 75 градусов. Она доступна, эффективна, не такая сложная в производстве.

«В Германии до сего дня наблюдался с вакцинированием полный ужас. Были смертельные случаи после вакцинирования. Да и власти ФРГ знали, закупив американскую вакцину, что негативные последствия могут быть. Неслучайно, а об этом мало кто знает, вакцинировать первыми в Германии стали пациентов психиатрических лечебниц, заключенных и обитателей домов престарелых — самых беззащитных», — пояснил Андрей Иванов.

По его словам, на них стали фактически проводить эксперимент. И вот он выявил, что с американским препаратом — дело дрянь. Деваться некуда — приходится закупать российскую вакцину.

«Одновременно хотелось бы отметить, что вакцинированием всей проблемы, конечно, не решить. Требуется повышение общего иммунитета. Это здоровый образ жизни для человека и позитивные эмоции для общества. Рассчитывать только на уколы нельзя, в принципе», — заключил Андрей Иванов.

Политолог Максим Жаров считает, что признание «катастрофы» в ЕС с другими вакцинами станет реальностью только тогда, когда при активном содействии Германии наша вакцина будет зарегистрирована соответствующей инстанцией объединения.

«Пока же подобные рассуждения на пользу российской вакцине не идут, поскольку создают фон для очередной антироссийской кампании. Украина, кстати, уже активно пытается в этой кампании солировать», — резюмировал Максим Жаров.

На прошлой неделе The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний «Спутника V». Они подтвердили его высокую эффективность — у 91,6% испытавших вакцину добровольцев появились антитела.

Ранее ФАН разобрался, чем различаются три российские вакцины и почему усилия отечественных ученых, как кажется на первый взгляд, направлены в разные стороны, вместо того чтобы концентрироваться на одной перспективной вакцине.