Киев, 9 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский грубо нарушил конституцию страны и постепенно становится опасным для общества, считает аналитик Андрей Головачев.

В последние месяцы украинский лидер буквально «слетел с катушек» и начал разваливать государство. Зеленский разрушил конституционный суд, вручную пытается управлять кабмином и заблокировал телеканалы по собственному желанию, чем нарушил Основной закон.

В цивилизованных странах президента за подобные действия ждал бы импичмент, но у Украины больше нет конституционного суда, поэтому Зеленский позволяет себе нарушать закон, рассуждает аналитик.

«Он действует без правил, и потому он разрушает политическое пространство и снова возвращает страну в дикие времена», — подчеркивает Андрей Головачев.

Если глава государства продолжит грубо нарушать конституцию, то он загонит страну в тяжелую ситуацию, заключил аналитик.

Ранее сообщалось, что Зеленский продолжает отказываться от вакцинации населения «Спутником V» из-за возможных обвинений со стороны Запада. Таким образом, мнения чужих стран для него важнее, чем жизнь и здоровье украинцев, передавало Федеральное агентство новостей. Также украинские политики уличили Зеленского в боязни сближения с Россией, писала НСН.