Слаженность элит Германии стала для США сенсацией в вопросе «Северного потока — 2»

Слаженность немецких политических элит и деловых кругов в противостоянии США стала настоящей неприятной сенсацией для Вашингтона. Об этом в комментарии ФАН рассказал топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

До конца апреля

Nord Stream 2 AG намерена завершить укладку двух ниток «СП-2» в водах Дании до конца апреля. Об этом говорится в заявлении на сайте Датского агентства по мореплаванию. Строительство у острова Борнхольм будет вестись баржей «Фортуна» при сопровождении судов «Мукран» и «Балтийский исследователь».

Амбиции США

Как отметил Андрей Лобода, неприкрытое давление США и лоббистские интриги американцев вокруг крупнейшего мирового энергетического проекта десятилетия терпят яркое фиаско. Никакие санкции и угрозы в адрес европейского бизнеса уже не остановят его реализацию.

«Все члены компании-оператора Nord Steam 2 остались на своих местах, а это крупнейшие энергетические и инвестиционные структуры Германии, Франции и ряда других стран. Россию словесными угрозами не проймешь, а слаженность немецких политических элит и деловых кругов в противостоянии США стала, пожалуй, настоящей неприятной сенсацией и реальностью для Вашингтона. Оказывается, и такое возможно. И это совсем не удивительно, если проект весьма далек от политических инсинуаций и сулит миллиардными прибылями самой Европе, которой еще предстоит мучительно сложно выходить из рецессии», — пояснил Андрей Лобода.

Стоимость российского газа для Германии через газопроводную систему доставки — а она самая быстрая и надежная — на 20-25% дешевле любого другого предложения на рынке. Еще при расхождении политических повесток между Западной Европой и СССР 40-50 лет назад отечественные поставщики энергоресурсов зарекомендовали себя как самые надежные перед европейскими заказчиками. Сотрудничество в энергетике между странами имеет солидную историю и обречено на дальнейшее развитие.

«Рано или поздно экономическая логика хозяйствования побеждает политические амбиции. Вполне возможно, что достройка второй нитки газопровода произойдет еще при действующем канцлере Германии Ангеле Меркель. Самый крупный бенефициар этого проекта — Германия. Позиция этой страны всегда была однозначной — в поддержку развития сотрудничества между Берлином и Москвой. Если строительство двух ниток газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах Дании завершится к маю, то, вероятно, к концу первого полугодия российская труба дойдет до германского берега», — добавил Андрей Лобода.

«США получили пощечину»

Эксперт указал на удивительное «совпадение». В сильные холода и стужу негативная риторика ЕС в адрес России всегда смягчается. Не только холодный разум европейского бизнеса, но и погода помогает расставить все точки над «i». Энергетическая безопасность Германии — это фундаментальное условие для дальнейшего ее экономического лидерства в ЕС.

«И частные, и институциональные инвесторы из США и ЕС очень активно и давно инвестируют в акции российского газового гиганта, десятилетние евробонды и другие программы внешних заимствований. Поэтому в тех же США — в деловых кругах и среди населения — в целом нет выраженной поддержки властям в борьбе с «Газпромом». Наоборот — они уже неплохо зарабатывают на акциях российской компании. Так, с 30 октября 2020 года по 9 февраля 2021 года стоимость обыкновенной акции «Газпрома» выросла со 154,28 рубля до отметки в 226,75 рубля. Как только вторая ветка «Северного потока» достигнет немецкого берега, стоимость акции российского газового достояния подскочит, вероятно, до 280 рублей. Те же инвесторы из США могут еще отлично заработать», — рассказал Андрей Лобода.

Эксперт заметил, что с 11 декабря, момента одобрения оборонного бюджета США с санкциями по «СП-2» Сенатом, акции «Газпрома» показывают еще более выраженный рост. На этот раз пощечину США получили от мировых инвесторов и экономического разума.

«Северный поток — 2» — это газопровод из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров в год. В конце 2019 года действующий на тот момент президент США Дональд Трамп подписал план военного бюджета страны на 2020 год, который включает введение санкций в отношении проекта.

Напомним, Берлин с сожалением воспринял решение Соединенных Штатов о введении ограничительных мер против судна «Фортуна», которое участвует в строительстве газопровода «Северный поток — 2».