Совет Европы пообещал защитить нацменьшинства на Украине

Страсбург, 9 февраля. СЕ привлечет для работы с представителями нацменьшинств около 30 специалистов. Информация об этом содержится в тендере правозащитной организации.

Консультанты Совета Европы в рамках тендера будут работать в области защиты прав нацменьшинств в целом. Отмечается, что особое внимание специалисты уделят проблемам рома (цыган) в Незалежной.

«Второй этап проекта направлен на укрепление общей законодательной и институциональной основы защиты нацменьшинств, включая рома, а также языков меньшинств при одновременном усилении потенциала и возможностей для эффективного участия членов нацменьшинств и гражданского общества в принятии решений», — написано в документе.

Задачей консультантов также станет содействие расширению участия нацменьшинств в принятии решений на местном уровне, продолжение работы по облегчению доступа к удостоверяющим личность документам, а также разработка стратегии преподавания на цыганском языке. На эти цели СЕ планирует выделить до 55 тысяч евро.

Ранее Федеральное агентство новостей писало, что заблокированные на Украине каналы обратились в ЕС, ПАСЕ и Совет Европы.