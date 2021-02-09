Минфин РФ обсуждает введение минимальной цены на пиво

Москва, 9 февраля. Союз российских пивоваров предложил установить минимальную розничную цену на алкогольную продукцию. Инициатива изучается в Министерстве финансов РФ.

Предложение ввести дополнительные меры регулирования рынка поступило от отечественных пивоваров. По их мнению, дополнительные меры поддержки помогут отечественному производителю бороться с демпингом. Последний достаточно активно используют трансатлантические компании, стремящиеся вытеснить конкурентов. В Союзе российских пивоваров надеются, что цена напитка будет не меньше 45 рублей за 0,5 литра.

Далеко не все компании поддерживают инициативу, передает «Коммерсантъ». Введение минимальной розничной цены вызвало конфликт между производителями. Крупные игроки рынка, в том числе «Балтика», приняли решение выйти из союза, опасаясь последствий новых мер. Крупным организациям новые правила будут невыгодны, так как повышение стоимости продукта гарантированно приведет к снижению спроса.

Минпромторг РФ также может рассмотреть новые меры регулирования рынка алкогольной продукции. Полки с крепким спиртным могут быть убраны из супермаркетов.