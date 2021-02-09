ВОЗ допустила включение «Спутника V» в программу COVAX

Женева, 9 февраля. Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» может стать участником программы COVAX. Надежду на это выразили в пресс-службе Всемирной организации здравоохранения.

Препарат «Спутник V» может войти в программу COVAX. Для этого ВОЗ должна внести российскую вакцину от коронавируса в список рекомендуемых для использования в чрезвычайных ситуациях, сообщили корреспонденту РИА Новости в пресс-службе организации.

Сотрудники российского научного центра им. Гамалеи стали первопроходцами в создании вакцины от COVID-19. Отечественную разработку уже активно используют не только на территории РФ, но и в нескольких странах мира.

Европейское агентство по лекарственным средствам завершило консультирование разработчика российской вакцины против COVID-19 «Спутник V». Теперь разработчик препарата может подать заявку на регистрацию препарата в Евросоюзе.