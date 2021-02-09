Украинский политик дал прогноз по завершению дела MH17 в ООН

Киев, 9 февраля. Международный суд ООН вынесет заключение по делу о крушении самолета рейса MH17 не раньше 2023 года, считает замглавы Министерства иностранных дел Украины Евгений Енин.

Киев располагает предварительным календарем всех процедур в Международном суде ООН, отметил Енин. По его словам, они направлены на привлечение к ответственности конкретных лиц.

Нидерландский журналист Эрик ван де Бек ранее заявил о сокрытии улик в деле MH17. По информации Федерального агентства новостей, почти два десятка контейнеров с вещественными доказательствами не были использованы при реконструкции авиалайнера.

Суд в Нидерландах в феврале не допустил экспертов концерна «Алмаз-Антей» к обломкам MH17, говорится в материале НСН.