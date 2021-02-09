Психолог рассказала, зачем нужно соблюдать личностные границы

За последние 30 лет жизнь изменилась до неузнаваемости. Нас захватывает будоражащая нервы активность социальных сетей, поглощают адреналиновый информационный шум, мимолетные связи, растущие обороты потребностей, прогрессирующий уровень технологий, волны трендов и топов индустрии красоты, здорового образа жизни.

Мы доходим до предела возможностей, функционируя большую часть суток в режиме роботов: выполняя поставленные задачи, выгораем, прорываясь сквозь слои преуспевающих и успешных, впадаем в неврозы. Об этом в комментарии ФАН рассказала член психотерапевтической лиги России, психоаналитик Марьяна Вольская-Веритакс.

«Многие не хотят признавать для себя, что по-прежнему страдают от проблем: разводов, личностных конфликтов, отношений «отцов и детей», срывов, провалов, разочарований в себе, в жизни. [Люди] не могут взять ответственность за свою жизнь, сливаясь в рутину выживания, расщепляясь и деградируя», — пояснила психолог.

По словам собеседницы Федерального агентства новостей, общение между людьми тоже претерпело заметные изменения. Восстановить внутреннее равновесие возможно, лишь пересмотрев свою жизнь «изнутри», а также очертив границы в ответ на новые вызовы. Именно это позволит сохранить психологический комфорт в общении с окружающими.

«Вы пребываете в состоянии спокойствия и отсутствия необходимости подстраиваться, подавлять свои желания, решаете и действуете без ожидания одобрения или обесценивания с чей-либо стороны? Ответ как раз и покажет, что у вас с границами. Так что же такое границы? Некая невидимая грань, черта, разделяющая в жизни себя от других. Границы своего «я» определяют наши поведение, мысли и эмоции, дают ощущение безопасности. Мы можем устанавливать свои границы везде, где есть «я». Тот самый внутренний голос говорит: «Иди туда, но ни шагу дальше, потому что там уже территория другого «я», — добавила эксперт.

Наше общество, увы, токсично, отмечает специалист. В силу ряда причин с самого рождения мы заучиваем деструктивные сценарии поведения, наблюдая за старшими. Мы подстраиваемся, отказываемся от потребности быть собой, играя по правилам взрослых.

«Легче управлять тем, у кого границы размыты — это про слабых и незащищенных. Запомните, только вы контролируете свои границы, только вы отвечаете за все, что происходит с вами и с вашей жизнью. Вы обязаны защищать свои границы от вторжения извне, от всех «добрых» советов и вторжений. Все, что вызывает у вас гаденькие, неприятные чувства, что заставляет вас ощущать себя ничтожным и виноватым — это вторжение в ваши границы и нарушение ваших прав. Никто не дает право пользоваться вашими телом, вещами, жилищем, продуктами интеллектуальной собственности без вашего согласия! Кто за это отвечает? Только вы», — рассказала специалист.

Но, обратила внимание психолог, границы, подобно коже, меняются вместе с вами. Посмотрите на свое общение с родными, знакомыми и друзьями. Вам комфортно?