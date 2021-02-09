Топ-5 российских звезд, которые подверглись домашнему насилию

Каждый день с экранов телевизоров, в Сети нам улыбаются сотни звезд, демонстрируя свою роскошную жизнь, но порой за всем этим скрывается море пролитых слез. За красивой картинкой семейной идиллии могут стоять систематические рукоприкладства. Последний случай — после расставания с бойфрендом Ольга Бузова призналась в Instagram, что бывший молодой человек избивал ее.

ФАН публикует топ-5 российских звезд, которые когда-либо были подвержены домашнему насилию.

Агата Муцениеце

По статистике, во время пандемии число жертв домашнего насилия стало в сотни раз больше. Актриса Агата Муцениеце в Instagram также рассказывала, что бывший супруг Павел Прилучный поднимал на нее руку. Также девушка призналась, что экс-возлюбленный часто кричал на их детей. Кроме того, актриса рассказала об алкогольных выходках звезды «Мажора», когда он выгонял всю семью из квартиры.

Жасмин

Первый муж певицы Жасмин Вячеслав Семендуев, с которым она прожила 10 лет, был состоятельным бизнесменом, он владел несколькими столичными ресторанами и одной строительной компанией в Сочи. Именно Семендуев вкладывал средства в развитие карьеры певицы. Когда Жасмин попала в реанимацию с многочисленными побоями, молчать уже было бессмысленно. Она призналась, что супруг длительное время поднимал на нее руку. Певица снималась в клипах в откровенных нарядах, и это вызывало у Семендуева жуткую ревность.

Марина Александрова

Российская актриса Марина Александрова в 2005 году начала отношения с актером Александром Домогаровым, тогда ей было чуть за 20 лет, а ему — за 40. Несмотря на такую разницу в возрасте, влюбленные выглядели вместе гармонично. Пара то сходилась, то расходилась. Скандальный актер злоупотреблял алкоголем и, по словам друзей Марины, часто поднимал на нее руку. Из-за этого их нестабильный роман продлился недолго.

Екатерина Архарова

Племянница Эммануила Виторгана, актриса Екатерина Архарова пострадала от рук актера, телеведущего Марата Башарова. В 2014 году пара расписалась, а спустя два месяца Башаров стал избивать свою возлюбленную. Даже когда в Сети появились фото пострадавшей Екатерины, где четко видно ее изуродованное лицо, телеведущий продолжал все отрицать. В следующем браке жена актера также была госпитализирована с серьезными побоями. Когда об этом узнала Архарова, она пожелала ей скорейшего выздоровления и добавила, что таких людей, как Башаров, ничто не исправит.

Валерия

Российская певица Валерия в одном из интервью призналась, что первый муж, композитор Александр Шульгин, не раз поднимал на нее руку, но уйти она не могла, поскольку он забрал у нее все деньги и контракт. Также певица признавалась, что из-за публичности ей было стыдно рассказать об избиении. Даже венчание не смогло изменить композитора, Валерия в скором времени подала на развод. После этого она публично рассказала о насилии со стороны Шульгина, однако привлечь его к ответственности так и не удалось.