Киевский Институт демографии: украинцы — самая нищая нация Европы

Институт демографии и социальных исследований Украины обнародовал страшную статистику — более половины украинцев (51%) проживают за чертой бедности. Это самый худший показатель из всех стран Европы. Но местные эксперты считают, что реальная ситуация в стране намного хуже — не менее 63% украинцев влачат жалкое существование. Ситуация усугубляется тем, что надежды зажить богаче в будущем у украинцев сегодня нет. Корреспондент ФАН передает из Киева.

Тема бедности населения вновь будоражит умы местных политологов и социологов. Вернула ее в повестку вице-спикер Рады Елена Кондратюк, заявив, что по итогам 2020 года уровень бедности на Украине превысил 50%, а 19 миллионов граждан — бедные и очень бедные. Эксперты уверены, на этом фоне глупо сетовать, мол, Киев стал настолько презираем в Европе, что никто из лидеров ЕС и не подумал в разгар эпидемии коронавируса снабжать восточных партнеров хоть какой-то вакциной.

Настоящая беда в том, отмечают эксперты, что всего за семь лет, прошедших с момента госпереворота, Украина стремительно скатилась и надежно закрепилась в категории бедных стран. Однако, судя по поведению высших чиновников Украины, им вполне комфортно жить с этим: никого на Банковой проблема бедности особо не беспокоит — у них совершенно другая повестка. А старт пикирования Украины в пропасть вообще отмечается в стране как государственный праздник.

Украинская бедность сегодня стала столь явной, что буквально режет глаза. На окраинах столичного Киева многие люди, которых встречаешь на улицах, откровенно плохо одеты: как-то мешковато, поношенно, в вещи, давно отслужившие свой срок. Часть граждан нынешней суровой зимой носят явно осенние вещи и не менее явно мерзнут. По всему Киеву разбросаны закрытые магазины, кафе и заколоченные торговые точки — таков наглядный результат сокращения спроса.

И да, конечно, бомжи и попрошайки встречаются на каждом бойком углу, у каждого подземного перехода. Станции киевского метро, имеющие обширные наземные вестибюли, по своему виду и запаху сильно напоминают ночлежки. Сам Киев, еще несколько лет назад выглядевший вальяжным шальным красавцем, ныне как-то потух, втянул голову в плечи и стал выглядеть жалко, как опустившийся дальний родственник, от которого отвернулась вся семья. Разбитые, залатанные дороги, неровные тротуары, давно не ремонтированные фасады зданий на Крещатике и Василькивской, гнилые коммуникации и т.д.

На этом фоне — сменяющие друг друга правительства и президент Зеленский вымученно обещают украинцам лучшую жизнь, зная, что госбюджет пуст. На деле же вместо реального роста зарплат и пенсий власть пичкает граждан фикциями и манипуляциями. Так, в январе правительство Дениса Шмыгаля заявило, что средняя зарплата по Украине составляет 14,2 тысячи гривен. Казалось бы, 42 тысячи рублей — не бог весть что, но все же. Но у экономистов и простых украинцев эта цифра вызвала лишь нервный смех.

Аналитики доложили — неясно, как именно высчитывали эту «среднюю температуру по больнице». Но если заглянуть в статьи ежемесячного дохода на члена средней украинской семьи от Института Growford, то картина будет совсем иной. Потому что 54% украинцев реально живут менее чем на 5 тысяч гривен в месяц (14 тысяч рублей), из них половина — и вовсе меньше чем на 3500 гривен (10 тысяч рублей). Ещё 26% украинцев, по данным Growford, имеют доход от 5 до 7 тысяч гривен на члена семьи.

При этом, по данным экономистов, в среднем по стране на двух человек с доходами (работающих или пенсионеров) приходится один иждивенец — ребенок или безработный. Число официально трудоустроенных граждан, по зарплатам которых и высчитывался этот показатель, в 2020 году составляло 16,7 млн (в 2013 году было 19,3 млн). А количество трудоспособного населения (18–60 лет) оценивается демографами в 23 миллиона. То есть 6,3 миллиона украинцев либо зарабатывают нелегально, либо сидят на шее у родных. При этом в стране насчитали 11,3 млн пенсионеров, продолжающих стремительно вымирать (в 2016 году их было 12,2 млн).

Вызывает недоумение и новая продовольственная корзина украинца, в которую чиновники щедро положили целых шесть кило мяса (точнее, курятины), полтора кило риса и даже целый килограмм сыра и 20 яиц. Все это — на месяц. При этом чиновники почему-то отказали согражданам в покупке промышленных товаров. По расчетам кабмина, украинской семье полагается один холодильник на 15 лет (при сроке службы в 7–10 лет), одна кровать на 25 лет (!), а верхнюю одежду гражданин должен носить не менее семи лет (видимо, до состояния лохмотьев). Также в месячную корзину украинца власти забыли вбить расходы на Интернет и мобильную связь, а ведь они наверняка съедят весь месячный сыр и половину куриного мяса, положенные гражданину.

При этом, по мысли украинских чиновников, граждане Украины должны не просто жить в таких условиях, но и с удовольствием кричать по праздникам «Слава Украине!» и голосовать за такую власть на выборах. Понятно, что украинские власти должны бы иметь в приоритете поднятие до «европейского уровня» не тарифов на ЖКХ и цен в магазинах, а зарплат и пенсий граждан. Но это абсолютно невыгодно ни членам украинской элиты, наживающейся на бедности народа, ни западным кураторам, вознамерившимся выдоить Украину досуха.

Как заявил киевский эксперт по социальным вопросам Андрей Павловский, данные о бедности в стране расходятся, потому что власти стараются любыми способами занижать реальные цифры.

«Глава Института демографии и социсследований Украины Элла Либанова заявляла, что в стране бедными могут считаться 51% населения. Напомним, по реалистичным оценкам, в стране сейчас живут 35–36 миллионов человек. Но если использовать методику ООН, то бедным считается тот, кто тратит на себя меньше 5,5 доллара в день, то есть менее 160 долларов в месяц. По этой методике, у нас 63% граждан живут за чертой бедности, то есть в нищете. В первую очередь это старики, у которых пенсия меньше 3 тысяч гривен. Думаю, две трети населения — это вполне реальный уровень бедности, наблюдаемый сейчас на Украине», — говорит Павловский.

По его словам, еще выше поднять эту планку поможет резкое подорожание коммунальных тарифов, которые за последние три месяца выросли на 25–30%.

«Самые большие платежки придут украинцам за январь и февраль, ведь в кабмине заявили, что установленная цена на газ в 6,99 гривны за кубометр начала действовать только с 1 февраля. То есть за январь многие либо заплатят вообще по полной программе, либо залезут в долги за тепло и воду на много тысяч гривен, рискуя в перспективе лишиться своего жилья. Стоит учесть, что сумма из госбюджета, выделенная на субсидии по ЖКХ, в 2021 году намного меньше, чем в прошлом году. А значит, уже к весне у нас вновь увеличится число бедных и малообеспеченных семей», — указал Павловский.

По мнению социального эксперта, уровень бедности в 2021 году продолжит расти, потому что на это ориентирована вся государственная политика, проводимая в стране.

«По состоянию на середину января, общая сумма долгов за коммунальные услуги, накопленная украинцами, достигла рекордного показателя в 73 млрд гривен. Только за декабрь и январь эта задолженность увеличилась на 13 млрд гривен. Это — явный маркер обеднения, того, что у граждан банально не хватает средств на оплату коммуналки. Когда встает дилемма: накормить детей или заплатить за коммуналку, то люди выбирают первый вариант, — подчеркнул аналитик. — По данным Госстата, структура расходов средней украинской семьи выглядит так: 48% ее доходов уходит на питание, 30-35% — на оплату коммунальных услуг, все остальное идет на развлечения, образование и одежду. Но в условиях кризиса питание и коммуналка съедают у рядового украинца весь его бюджет».

В этом году бедным украинцам станут менее доступны и основные социальные продукты, предупредил эксперт.