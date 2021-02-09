Ученым впервые удалось разделить квантовый компьютер на два отдельных блока

Берлин, 9 февраля. Группа испанских и немецких профессоров Гархинге, разделили квантовый компьютер на две части, чтобы решить основную проблему в производстве квантовых машин.

Ученые-физики впервые смогли разделить на два блока квантовый компьютер, расположив их на расстоянии 60 метров друг от друга. По словам экспертов, технология поможет в будущем создать абсолютно модульную систему квантовой машины. Об этом стало известно журналу Science.

Основной преградой для создания инновационного компьютера на данный момент становится то, что ученые не могут создать технологию, которая могла бы соединить большое число кубитов, не внося изменения в функционирование «соседей».

Данную проблему получится решить, с помощью разделения компонентов машины и объединить при помощи квантовой сетки. Научные сотрудники впервые создали похожую модель, которое позволит создать новое открытие в будущем.

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