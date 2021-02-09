Более половины россиян низко оценивают свои знания в сфере IT

Москва, 9 февраля. Более половины работающих россиян (51%) считают низким свой уровень знаний в сфере информационных технологий, говорится в исследовании аналитического центра НАФИ.

Высоко свои навыки и знания оценивают 13% респондентов, средне — 33% опрошенных. Выше свои цифровые знания и навыки оценивает молодежь до 35 лет, мужчины и люди с высшим образованием.

Считают, что лучшее знание IT позволило бы им перейти на более привлекательную работу или высокую позицию 51% опрошенных россиян. Среди молодежи в возрасте от 18 до 24 лет такого мнения придерживаются 59% респондентов, сообщает со ссылкой на исследование аналитического центра НАФИ RT.

Ранее результаты опроса ДОМ.РФ показали, что треть россиян хотели бы частично работать в дистанционном формате. Однако полностью перейти на удаленный формат готовы лишь 7% респондентов.