Петр Мамонов впервые рассказал, как пережил клиническую смерть

Москва, 9 февраля. Известный российский артист сообщил о состоянии здоровья после перенесенной операции и обратимом этапе смерти.

Русский рок-музыкант Мамонов рассказал о том, как он ощутил веяние смерти. Гитарист поделился, что в 25 лет ему проткнули легкое, потерял много крови, а когда боль отступила, все было залито серым и был покой. Врачи спасли известного певца и актера, однако такой удаче он не обрадовался. Первый вопрос, который задал Мамонов — «Зачем?».

Около 40 дней доктора боролись за жизнь знаменитости. Первым делом, когда актер пришел в себя, он пошел выпить пива, размышляя, происходило это с ним или нет. Музыкант вспоминает, что никто не знает, лучше в загробном мире или хуже.

Ранее стало известно, что Петр опубликовал в своем профиле Instagram пост о том, если ли жизнь после смерти. Звезда рассказала, что не надо рассчитывать, что после кончины останется только прах. Ведь даже крупные ученые ‒ верующие. О клинической смерти есть тысячи документов, которые подтверждают, что конца нет.

Эйнштейн, Пушкин, Ломоносов, и Менделеев, в существовании Бога не сомневались, говорит Мамонов. Добавляя, что ухмыляется, когда слышит слова 17-летних, что бога нет. Композитор сравнивает такое видение с путешествием по метро, без знания траектории движения.

Брак рок-музыканта Петра Мамонова был заключен по большой любви, но распался из-за его же пьянства. Примерно в середине 70-х годов Мамонов женился, по его словам, по большой любви. Брак продлился восемь лет, у пары родился сын.