Власти Приморья передадут малому бизнесу 13 объектов на льготных условиях

Владивосток, 9 февраля. Приморские власти предоставят в аренду малому и среднему бизнесу 13 объектов собственности края на льготных условиях.

Перечень составляют помещения, здания и земля. Обсуждение вопросов имущественной поддержки субъектов предпринимательства и самозанятых протекало в ходе общероссийского совещания Корпорации МСП в рамках профильного нацпроекта, рассказали в министерстве имущественных и земельных отношений региона.

Поддержка, в частности, выражается в льготном предоставлении неиспользуемого имущества предприятий и учреждений, участков земли, на которые не разграничена государственная собственность. Российским самозанятым собираются предоставить порядка 400 объектов, а предпринимателям – не менее 28 500 объектов.

«В перечень имущества Приморского края для предоставления субъектам МСП включено 13 объектов краевой собственности, из них пять – земельные участки», – уточнил руководитель минимущества края Алексей Ляйфер.

Недавно в Приморье было установлено более 1000 мусорных контейнеров. Так в регионе продолжается мусорная реформа. Вместе с этим идет закупка мусороуборочной техники.