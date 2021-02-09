Болгарские пользователи осудили отказ ЕС от «Спутника V»

София, 9 февраля. Болгарские пользователи осудили руководство Евросоюза за отказ разрешить применение российской вакцины от коронавируса в ЕС. Мнениями комментаторы делятся на сайте dir.bg.

Портал опубликовал материал о публикации агентства Bloomberg. В статье создание вакцины «Спутник V» названо крупнейшим научным прорывом со времен СССР. Болгарские пользователи живо отреагировали на публикацию.

«Если вакцины действительно так необходимы, Европейский союз из-за своей ксенофобии по отношению к русским убивает миллионы своих граждан, отказываясь от российской вакцины», — написал один из читателей.

Другие пользователи отмечали, что следует «завязывать с этой дурацкой ненавистью» и признавали, что «векторная российская вакцина» лучше «ДНК-вакцины Pfizer и Moderna».

Ранее правительство Никарагуа в экстренном порядке одобрило использование российской вакцины «Спутник V». Власти страны рассчитывают получить препарат в марте 2021 года.