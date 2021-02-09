Аналитик рассказал, что в ближайшее время отказ от доллара невозможен

Москва, 9 февраля. Эксперты время от времени обсуждают тему вероятного отказа ведущих экономик мира от доллара. Свои предположения высказал исполнительный директор Klopenko Group Дмитрий Иванов.

В интервью агентству «Прайм» он сообщил, что на доллар опирается глобальная финансовая индустрия. Порядка 80% всех сделок, которые связаны с торговлей, совершаются в американской валюте.

«Отказаться от доллара – значит, найти ему адекватную замену, но такой валюты пока нет, ни евро, ни китайский юань, ни другие фиатные валюты пока не способны заменить доллар», – подчеркнул Иванов.

Аналитик добавил, что процесс отвязки от доллара длительный. Такая процедура может занять несколько десятков лет.

Федеральное агентство новостей ранее сообщало, что Центробанк РФ обновил официальные курсы валют на вторник. Рубль продолжит укрепляться к доллару и евро благодаря благоприятной рыночной ситуации.