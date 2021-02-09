Елена Малышева назвала болезни, при которых пропадает обоняние

Москва, 9 февраля. Потеря обоняния не всегда происходит при COVID-19, существуют более опасные болезни, симптом которых является не возможность ощущать запахи.

Утрата возможности чувствовать запахи может появиться при развитии болезни Паркинсона. При этой болезни отмирают обонятельные нейроны мозга, вдобавок человек может столкнуться с сильными запорами и бессоницей. Обоняние может пропасть и при опухолях в мозгу, при развитии этого процесса может снизиться зрение и нарушаться дыхание носом. Об этом рассказала врач и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!», опубликованной на YouTube.

«Потеря обоняния прежде всего может быть связана с огромными, а зачастую трагическими проблемами мозга», — отметила Елена Малышева.

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