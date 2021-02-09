Синоптик спрогнозировал сроки начала настоящей весны в России

Москва, 9 февраля. Зима в этом году переменчива, а температурный размах достигает 20 градусов за один-два дня. Когда ждать весны в таких условиях, рассказал специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Первые два месяца этой зимы оказались гораздо холоднее и снежнее, чем в прошлом году. Самым ярким отличием стала частная и резкая смена погоды, что продолжится и в феврале, пояснил специалист в интервью «Известиям».

Это явление объясняется вторжением воздушных масс с Арктики и с юга, что происходит более интенсивно в этом сезоне. Размах порой может достигать 20 градусов за один-два дня, поэтому до конца февраля стоит ожидать отметок на термометре в минус 20 градусов.

Весна обычно приходит в Москву к 28 марта, тогда среднесуточный переход температур останавливается на отметке выше нуля. Этот год не станет исключением.

«Хотя это не значит, что в марте не будет оттепелей или, наоборот, заморозков. Может быть и то, и другое», — добавил Леус.

Петербуржцам ранее спрогнозировали изморозь и гололедицу на дорогах. В Северной столице ожидаются ночные морозы до минус 20 градусов.