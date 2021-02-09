Политические скандалы закончились для Токио спекуляциями на теме Курильских островов

Токио, 9 февраля. Политический кризис в Японии стал причиной публикации СМИ о «мощном ударе Путина» по вопросу «северных территорий» заявил ученый РАН Валерий Кистанов.

Первый телефонный разговор премьер-министра Есихидэ Суги с президентом РФ Владимиром Путиным прошел 29 сентября. Стороны заявили о взаимном стремлении как можно быстрее урегулировать спор и не передавать его потомкам.

В Токио обратили внимание, что в МИД России рассказали только об укреплении экономического сотрудничества. Это вызвало в Японии волну возмущений и заявлений о том, что «курс Путина нанес мощный удар по территориальным переговорам».

«Токио решает внешнеполитические проблемы в то время, когда экономика катится вниз. Им не до «северных территорий», поэтому говорить о серьезнейшем всплеске вокруг данного вопроса нельзя», — цитирует руководителя Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН «Экономика сегодня».

Ранее первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что Россия не станет подписывать мирный договор, если условием будет передача Курильских островов. По его словам, подписанию мирного договора препятствует позиция Токио.