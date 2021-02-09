Лобовое ДТП в Башкирии превратило Lexus в груду металла

Уфа, 9 февраля. Грузовик «Тонар» на трассе под Уфой лоб в лоб столкнулся с Lexus. Есть погибшие.

Авария произошла на 1480 километре автодороги Самара — Уфа — Челябинск 9 февраля. По сообщению регионального ГИБДД, легковушка двигалась в сторону Челябинска.

Премиальная иномарка получила удар такой силы, что ее развернуло и выбросило на обочину. Сообщается о двух погибших людях, которые двигались в «Лексусе». Сейчас на месте происшествия работают правоохранители и экстренные службы.

Власти Москвы недавно назвали главную причину аварий с пострадавшими. Специалисты отмечают, что виной тому регулярные нарушения правил дорожного движения.