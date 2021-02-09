Ударный БПЛА «Охотник» получит безфорсажный двигатель и плоское сопло

Москва, 9 февраля. Российский тяжелый ударный «Охотник» получит двигатель без форсажной камеры и плоское сопло, сообщил источник в ОПК.

Сейчас на летном образце БЛПА установлен двигатель АЛ-41Ф с форсажной камерой. За счет этого беспилотник получил характерный вид — задняя часть двигателя выступает из фюзеляжа​​​.

Собеседник РИА Новости отметил, что на серийных машинах будет ставиться версия АЛ-41Ф без форсажной камеры, которая дозвуковому аппарату не требуется. За счет этого двигатель станет короче, будет вписан в габариты фюзеляжа, а также позволит установить плоское сопло — оно снизить заметность БПЛА в инфракрасном диапазоне.

Аэродинамическая схема не позволяет обеспечить «Охотнику» высокую скорость и маневренность. Однако она обеспечивает снижение заметности и подвижности беспилотника во всех диапазонах.

Накануне Федеральное агентство новостей сообщало, что российский БПЛА «Охотник-Б» сбросил авиабомбу массой 500 килограммов. Испытания проходили на юге России.