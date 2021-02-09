Новый мега-аттракцион станет приманкой для иностранных туристов в Египте

Каир, 9 февраля. Египет планирует запустить новый мега-проект для привлечения туристов в Каир. В столице государства появится самое огромное в Африке колесо обозрения.

Подобные аттракционы могут появиться и на местных курортах, если проект станет успешным. «Каирское око» будет достигать 120 метров в диаметре. Инвестиции в проект составят около 32 млн долларов.

Колесо обозрения планируется установить на берегу Нила в районе Замалек. Любители острых ощущений смогут подняться на высоту 40-этажного дома на 48 кабинках. В каждую помещается от шести до восьми человек. Если погода будет хорошая, туристы смогут разглядеть окрестности Каира на 50 км вокруг.

Вокруг точки притяжения планируется разместить благоустроенную зону отдыха с ресторанами, кафе, магазинами и даже театром. Ожидается, что первых гостей можно будет звать уже в 2022 году. «Каирское око» будет пятым по величине в мире после Лондона, Дубая, Лас-Вегаса и Сингапура.

Российским туристам пообещали российским туристам множество мест в египетских отелях. Заполняемость отелей в этом году вырастет в два раза, однако рынок продолжит находиться под влиянием ограничений по коронавирусу.