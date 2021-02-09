Минпромторг нашел способ избежать дефицита мебели в России

Москва, 9 февраля. Дефицит бюджетной мебели в России связан с нехваткой древесины на отечественных предприятиях. Это также становится причиной роста цен на продукцию.

Древесно-стружечные плиты Минпромторг может включить в список товаров для внутреннего рынка. В этот перечень также могут войти щепки и стружки хвойных пород. На эти материалы планируют установить временные ограничения, а также возможен полный запрет экспорта, сообщает «Парламентская газета».

На сегодняшний день мебельным предприятиям России не хватает около 2 миллионов кубометров сырья. Это ровно 50% от спроса потребителей. Соответствующий проект постановления Правительства РФ, который подготовлен Министерством промышленности и торговли уже размещен на федеральном правовом портале проектов нормативных правовых актов.

ФАН ранее писал, что Минпромторгу РФ предложили убрать из продуктовых магазинов крепкий алкоголь. При этом продажу алкогольной продукции с крепостью выше 15% член Общественной палаты Султан Хамзаев рекомендовал перенести исключительно в специализированные торговые точки.